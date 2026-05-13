Массовая задержка поездов в Ростовской области 13 мая 2026 произошла после временной приостановки движения по Крымскому мосту. Перечень составов «Таврия» и время, на которое они отстали от графика, назвала компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Как уточняет компания-перевозчик, массовая задержка поездов в Ростовской области 13 мая 2026 касается составов фирмы «Таврия». График движения изменился: отставание идущих с материка на полуостров поездов составляет от 1 до 2,5 часа, а из Крыма на материк — 1,5 — 2 часа.
По состоянию на 8:00 с отставанием следуют несколько поездов: четыре по направлению в Крым и два — из Крыма.
В Крым опаздывают следующие поезда:
- № 315/316 Адлер — Симферополь, который отправился 12 мая. Задержка составляет два часа;
- № 025/026 Минеральные Воды - Симферополь, он тоже отправился 12 мая, задерживается на 1 час;
- №092/091 Москва — Севастополь, который стартовал 11 мая. Опаздывает на 2,5 часа;
- № 173/174 Москва — Евпатория, с отправлением 11 мая. Отставание от графика составляет 2 часа.
Из Крыма с задержкой следуют составы:
- № 078/077 Симферополь – Санкт-Петербург, который отправился 12 мая. Отставание от графика — 2 часа;
- № 092/091 Севастополь — Москва, отправившийся 12 мая: задержка составляет 1,5 часа.
- Время задержки в пути может меняться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, - предупреждает перевозчик. - Более подробные данные можно узнать по телефону горячей линии 8-800-775- 54-53.
Причины массовой задержки поездов в Ростовской области 13 мая 2026 также пояснил перевозчик.
- После временной приостановки движения на Крымском мосту следуют с задержкой поезда «Таврия, - уточнили в компании.
Стоит отметить, что ночью массированной атаке беспилотников противника подверглись несколько регионов России, в том числе Краснодарский край и Крым, которые как раз соединяет Крымский мост, а также акватории Азовского и Черного морей. Силами ПВО с 20:00 12 мая до 7:00 13 мая были перехвачены и уничтожены 286 дронов.
