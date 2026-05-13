Атака БПЛА на Ростовскую область стала частью массированного удара по 15 регионам РФ

В Ростовской области в ночь 13 мая отразили массированную атаку БПЛА. По информации, опубликованной губернатором Юрием Слюсарем в его телеграм-канале, вражеские дроны были сбиты над территориями четырех районов: Миллеровского, Чертковского, Каменского и Красносулинского. Также беспилотники уничтожили в двух городах — Каменске-Шахтинском и Новошахтинске.

Позже Юрий Слюсарь сообщил, что обломки БПЛА нашли в Первомайском районе Донской столицы. Они упали рядом с административным и коммерческим строениями. Повреждены бытовые коммуникации. Никто из людей не погиб и не пострадал.

По информации Минобороны РФ, 13 мая, кроме Ростовской области, атаки БПЛА были отражены еще в 14 субъектах страны: над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, над Краснодарским краем, в Калмыкии, в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

— В течение прошедшей ночи в период с 20:00 12 мая до 7:00 13 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в Минобороны России.

