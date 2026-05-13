В Ростовской области из-за атаки БПЛА 13 мая пострадала ветроэлектростанция

20 БПЛА сбили в Ростовской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 13 мая Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны успешно отразили удар, сбив два десятка БПЛА. Об этом в 6:18 утра в своем канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По официальным данным, вражеские дроны были уничтожены над территорией четырех районов: Миллеровского, Чертковского, Каменского и Красносулинского. Также беспилотники сбили в двух городах — Каменске-Шахтинском и Новошахтинске.

Раненых и погибших нет, однако на земле зафиксированы локальные разрушения. В хуторе Лихой Красносулинского района обломки сбитого аппарата повредили кровлю и выбили стекла в частном жилом доме. Кроме того, падение осколков привело к повреждению установок ветроэлектростанции сразу в двух районах области — Красносулинском и Зимовниковском.

Пожаров на энергетических объектах не возникло, но произошла потеря их расчетной мощности. На места происшествий оперативно выехали восстановительные бригады. В регионе продолжает действовать режим ракетной и беспилотной опасности, жителей просят сохранять предельную бдительность.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Повреждены жилые дома, обрушилось здание склада: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область в ночь на 8 мая 2026

Число поврежденных домов выросло до 50, введен режим ЧС: Последствия массированной атаки БПЛА в Ростовской области на 8 мая 2026