«Я найду тебя в другой жизни»: Муж умершей после родов мамы из Новочеркасска до сих пор ей пишет, а свекровь сделала тату в память о невестке

Валентина Ивановна сделала тату в память о невестке, которую называла дочкой. Фото: из архива семьи

Прошло больше месяца с того дня, как 27-летняя Анна из Новочеркасска ушла из жизни после того, как впала в кому после родов, не увидев маленькую дочку. Семья до сих пор живет как в тумане. Муж Иван каждое утро надеется, что все это дурной сон, а супруга жива. Свекровь Валентина Ивановна, которая называла Аню дочерью, сделала татуировку – на плече теперь ангел с датами ее жизни.

«Когда это закончится?»

Напомним, супруги из Новочеркасска – Анна и Иван – готовились к появлению второго ребенка. У пары уже рос пятилетний сын. Утром 5 апреля муж отвез жену в роддом, и супруга время от времени сообщала о своем самочувствии. В переписке женщина жаловалась подруге на нестерпимые боли.

– Попросила добавить анестезию – не помогает. Ноги трясутся. Когда это закончится?!

В какой-то момент роженица перестала отвечать и подруге, и мужу. Взволнованный супруг проехал в больницу и узнал, что Анна впала в кому.

Врачи экстренно провели кесарево сечение – девочку Арину удалось спасти. Саму Анну перевезли в Ростов, где, по словам свекрови, за несколько часов у нее четыре раза останавливалось сердце. Вечером 7 апреля она скончалась, так и не увидев новорожденную дочку. Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследованию содействует областной минздрав.

Через полторы недели после рождения дочке Анне должно было исполниться 28 лет. Фото: из архива семьи

Семья пережила потерю Анны, похороны, две недели лечения малышки Арины от воспаления легких. И вот кроха дома, ее здоровью ничего не угрожает, а семья учится жить без Ани.

Тем временем расследование продолжается. Первые экспертизы обещают завершить в мае. Среди версий, которые просит проверить семья, – возможное ошибочное введение другого препарата вместо положенного по инструкции.

– Проводятся две экспертизы. Первая установит причину смерти, а также какие препараты были введены Анне. Вторая, назначенная в экспертном учреждении Следственного комитета, определит, чьи действия находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью пациентки, – рассказал «КП - Ростов-на-Дону» адвокат семьи Данил Бердичевский.

В ожидании Ариши. Фото: из архива семьи

«Плачет каждый день»

Тем временем 5 мая семья отметила первый месяц с рождения Арины.

– Моя маленькая любовь и светлый лучик, – говорит отец.

Он, по словам Валентины Ивановны, вмиг поседел после смерти жены. До сих пор не может выйти на работу – ездит по инстанциям, следит за расследованием.

Семья ждала пополнение. Фото: из архива семьи

– Анечка раньше ворчала, что муж у нее сухарь, скуп на эмоции, – вздыхает Валентина Ивановна. – Если бы она знала, как он будет плакать каждую ночь.

Пятилетний Руслан трепетно относится к сестренке. Бесконечно проверяет, как малышка спит, если она не берет соску. А на прогулках с гордостью сам катит коляску.

Тату в память о невестке

Через 40 дней после потери Валентина Ивановна решилась сделать тату в память о невестке. В салоне, где работает подруга Анны, она набила на плече изображение ангела с огромными крыльями. Тот печально смотрит вниз, а под его ногами – римские цифры: даты рождения и смерти Анны.

– Я считаю, что все сделала правильно. Тем самым хочу увековечить память о моей девочке у себя на руке, – поделилась женщина в соцсетях.

Ангел будет напоминать об Анне. Фото: из архива семьи

Реакция подписчиков разделилась. Одни поддержали:

– Это порыв души, я также сделала, когда потеряла брата, – призналась одна из читательниц, сочувствующих горю семьи.

– Делайте все, что велит сердце!

Другие осудили, напоминая, что некоторые от всего сердца отправляют семье деньги — на кроху Арину, на адвокатов. Но Валентина Ивановна ответила твердо:

– Мне почти 60 лет. Я прожила непростую, но счастливую жизнь. До ноября прошлого года работала как ломовая лошадь, сейчас уже на пенсии. Детям всегда помогала чем могла, но главное – любила без меры, – пишет она. – Деньги на тату у меня свои. Мы с Аней как раз собирались через время после рождения Ариши вместе сходить к мастеру и набить что-то, но в другом формате. А то, что получилось, – это не для отчета кому-либо. Я взяла и сделала. И до конца своих дней эта татуировка будет со мной – в память о единственной моей невестке-дочке.

Валентина Ивановна признается: с первого дня, как приехала в больницу к внучке, она ощущает присутствие Анны.

– Хоть ее нет с нами, я чувствую, что она незримо оберегает дочь, сына, нас с Ваней. Даже Руслан, глядя на портрет, говорит: «Мама где-то рядом».

Бабушка Валентина Ивановна приняла на себя материнские заботы. Фото: из архива семьи

«Я никогда тебя не забуду»

Семью поддерживают тысячи людей со всей страны. С их словами поддержки родным легче переживать горе: они вместе вспоминают Анну, радуются успехам ее детей Руслана и Арины, восхищаются стойкостью мужа Ивана и свекрови Валентины.

На днях, когда овдовевшему Ивану исполнилось 36 лет, он опубликовал на своей странице трогательный арт. На нем изображен момент выписки из роддома: мужчину и сына Руслана, склонившихся над малышкой Ариной, обнимает ангел с лицом Анны.

Папа и брат встретили Аришу в роддоме. Фото: из архива семьи

– Пусть будет тут навечно. Я обязательно найду тебя в другой жизни, и мы проживем ее заново и намного лучше. Ты была лучшим, что было в моей жизни, подарила замечательных детей. Хочу, чтобы этот страшный сон закончился, я открыл глаза, а ты лежишь рядом и улыбаешься. Но я не просыпаюсь. До сих пор каждое утро говорю тебе «Доброе утро!». Я никогда тебя не забуду и очень сильно люблю тебя.

Супруг разместил и их старые фото, сделанные еще в начале отношений.

– Жаль, что ты не поздравляешь меня. Жаль, что я больше никогда не услышу твой голос. С днем рождения меня.

Коллектив «КП – Ростов-на-Дону» приносит соболезнования родным и близким Анны.

