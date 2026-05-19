Мощный ливень с грозой и градом накрыл Ростов вечером 19 мая.

Вечером во вторник, 19 мая, на Донской регион страдает от непогоды. Синоптики предупреждали заранее: ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Прогноз подтвердился на все сто. На регион обрушились все эти явления. Ветер повалил деревья и заборы, дождь залил дороги, которые в низинах превратились в бурлящие реки, а садоводы горюют о побитых градом плодовых деревьях и будущем урожае. Рассказываем подробнее о последствиях мощного ливня в Ростовской области 19 мая 2026.

Мощный ливень в Ростовской области 19 мая 2026: что случилось

Первыми удар мощного ливня в Ростовской области 10 мая 2026 приняли отдельные районы. О происходящем жители активно рассказывали в соцсетях, публикуя фото и видео, рассказывая, что случилось.

Мощный ливень начался вечером.

Так, огромные градины размером с виноградину обрушились на поселок Дорожный возле Батайска, там жители переживали за свои машины, побитые крупными льдинами. Очевидцы делились видео, где лед летит со всех сторон, а грохот заглушает голоса. В самом Батайске непогода бушевала около десяти минут.

– Я такого давно не видела. Гром, град, ливень стеной, деревья гнулись, – рассказала местная жительница.

В Таганроге тоже отметили мощную грозу, которая затем двинулась в сторону донской столицы.

Ехавшие по М-4 «Дон» водители, напротив, были уверены, что грозовой фронт надвигается на Ростов из Шахт. В Новочеркасске, Шахтах и Гуково лило как из ведра, гремело и сверкало.

Жители Донской столицы, наблюдая надвигающиеся тучи, шутили в сети:

В небе сверкали молнии, бил гром.

- Сейчас будет цунами!

- Пора доставать лодки!

В центре города ростовчане сообщали о кратковременном ливне, ярких молниях и сильных раскатах грома.

Люди прятались от ветра за памятником Стачке 1902 года, хотя непонятно, зачем они оказались на возвышенности в непогоду, когда штормовое предупреждение объявили еще за сутки.

- Самый сильный удар стихии пришелся на Александровку и Левобережье — там ветер пригибал деревья к самой земле! - уверены жители этих районов.

Но не все застали разгул непогоды. Жители Западного и Северного микрорайонов Ростова пожаловались, что видели лишь «пару капель и несколько вспышек молний».

С возвышенностей дорожные "реки" спустились в низины, залив все водой.

Разрушения и ущерб после мощного ливня в Ростовской области 19 мая

Сильный ветер принес разрушения после мощного ливня в Ростовской области 19 мая. Фото с последствиями жители Дона публикуют в соцсетях до сих пор. Так, в центре Ростова на улице Шаумяна рухнуло дерево – оно перекрыло проезд и повредило припаркованные машины.

В Пролетарском районе на Горсоветской, шквалистый ветер опрокинул забор. А порывы на Вересаева местные назвали «ураганом».

- Природа разошлась! – делятся видео и эмоциями жители.

Садоводы уже подсчитывают убытки:

- Кусты смородины почернели и скинули листья, ягод нет, абрикосы стоят лысые, - огорчены хозяева участков. Ливень и град серьезно сократили шансы на хороший урожай.

Где-то шел такой мелкий град, а местами - с виноградину.

Несмотря на разрушения, стихия подарила и красивые кадры, причем не только вспышек молнии в небе. Владелец частного дома снял в саду настоящий цветочный дождь. После ливня порывы ветра срывали белоснежные лепестки с плодового дерева, и они будто огромные снежинки заполонили весь кадр.

Обстановка на дорогах во время мощного ливня в Ростовской области 19 мая

Ливень пришелся на час пик, и центр Ростова встал в пробке.

- Такая погода для неопытных водителей – ужас, – поделились автомобилисты.

- Посмотрите на карты: только в центре случилось четыре аварии, движение движение парализовало!

В ГАИ водителей заранее призвали соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров. Однако, как заметили пользователи, «каждый дождь кто-то забывает, как ездить за рулем».

Очевидцы рассказали о поваленном ветром дереве на улице Шаумяна. Досталось припаркованным машинам.

Прогноз погоды в Ростовской области 19 и 20 мая

Синоптики Ростовского гидрометцентра, напомним, предупреждали о ливнях, грозах, граде и ветре до 25 метров в секунду – это опасное явление. Прогноз сбылся. На 20 мая обещают облачную погоду с прояснениями. В ночь на 21 мая местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, днём осадков не будет.

- Ветер задует восточный и северо-восточный, при грозе порывы усилятся до 18 метров в секунду. Температура днем составит от +24 до +29, местами до +33, к ночи может похолодать до +14.

Тем временем в соцсетях на фоне непогоды некоторые не перестают жаловаться:

- Когда уже кончится этот дождь!

В одних районах прошел ливень, в других слабый дождь.

- Очень скоро запросите дождя, когда будет +40.

