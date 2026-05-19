Вечером во вторник, 19 мая, на Донской регион страдает от непогоды. Синоптики предупреждали заранее: ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Прогноз подтвердился на все сто. На регион обрушились все эти явления. Ветер повалил деревья и заборы, дождь залил дороги, которые в низинах превратились в бурлящие реки, а садоводы горюют о побитых градом плодовых деревьях и будущем урожае. Рассказываем подробнее о последствиях мощного ливня в Ростовской области 19 мая 2026.
Первыми удар мощного ливня в Ростовской области 10 мая 2026 приняли отдельные районы. О происходящем жители активно рассказывали в соцсетях, публикуя фото и видео, рассказывая, что случилось.
Так, огромные градины размером с виноградину обрушились на поселок Дорожный возле Батайска, там жители переживали за свои машины, побитые крупными льдинами. Очевидцы делились видео, где лед летит со всех сторон, а грохот заглушает голоса. В самом Батайске непогода бушевала около десяти минут.
– Я такого давно не видела. Гром, град, ливень стеной, деревья гнулись, – рассказала местная жительница.
В Таганроге тоже отметили мощную грозу, которая затем двинулась в сторону донской столицы.
Ехавшие по М-4 «Дон» водители, напротив, были уверены, что грозовой фронт надвигается на Ростов из Шахт. В Новочеркасске, Шахтах и Гуково лило как из ведра, гремело и сверкало.
Жители Донской столицы, наблюдая надвигающиеся тучи, шутили в сети:
- Сейчас будет цунами!
- Пора доставать лодки!
В центре города ростовчане сообщали о кратковременном ливне, ярких молниях и сильных раскатах грома.
Люди прятались от ветра за памятником Стачке 1902 года, хотя непонятно, зачем они оказались на возвышенности в непогоду, когда штормовое предупреждение объявили еще за сутки.
- Самый сильный удар стихии пришелся на Александровку и Левобережье — там ветер пригибал деревья к самой земле! - уверены жители этих районов.
Но не все застали разгул непогоды. Жители Западного и Северного микрорайонов Ростова пожаловались, что видели лишь «пару капель и несколько вспышек молний».
Сильный ветер принес разрушения после мощного ливня в Ростовской области 19 мая. Фото с последствиями жители Дона публикуют в соцсетях до сих пор. Так, в центре Ростова на улице Шаумяна рухнуло дерево – оно перекрыло проезд и повредило припаркованные машины.
В Пролетарском районе на Горсоветской, шквалистый ветер опрокинул забор. А порывы на Вересаева местные назвали «ураганом».
- Природа разошлась! – делятся видео и эмоциями жители.
Садоводы уже подсчитывают убытки:
- Кусты смородины почернели и скинули листья, ягод нет, абрикосы стоят лысые, - огорчены хозяева участков. Ливень и град серьезно сократили шансы на хороший урожай.
Несмотря на разрушения, стихия подарила и красивые кадры, причем не только вспышек молнии в небе. Владелец частного дома снял в саду настоящий цветочный дождь. После ливня порывы ветра срывали белоснежные лепестки с плодового дерева, и они будто огромные снежинки заполонили весь кадр.
Ливень пришелся на час пик, и центр Ростова встал в пробке.
- Такая погода для неопытных водителей – ужас, – поделились автомобилисты.
- Посмотрите на карты: только в центре случилось четыре аварии, движение движение парализовало!
В ГАИ водителей заранее призвали соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров. Однако, как заметили пользователи, «каждый дождь кто-то забывает, как ездить за рулем».
Синоптики Ростовского гидрометцентра, напомним, предупреждали о ливнях, грозах, граде и ветре до 25 метров в секунду – это опасное явление. Прогноз сбылся. На 20 мая обещают облачную погоду с прояснениями. В ночь на 21 мая местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, днём осадков не будет.
- Ветер задует восточный и северо-восточный, при грозе порывы усилятся до 18 метров в секунду. Температура днем составит от +24 до +29, местами до +33, к ночи может похолодать до +14.
Тем временем в соцсетях на фоне непогоды некоторые не перестают жаловаться:
- Когда уже кончится этот дождь!
- Очень скоро запросите дождя, когда будет +40.
