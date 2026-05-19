В Ростове на улице Шаумяна из-за непогоды рухнуло дерево.

Вечером 19 мая в центре Ростова на улице Шаумяна из-за непогоды рухнуло дерево. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Горожане продолжают делиться последствиями мощного ливня, который внезапно обрушился на южную столицу. Ствол не выдержал порывов шквалистого ветра и сильного дождя. Массивное дерево рухнуло прямо на дорогу. Предварительно во время падения никто из прохожих не пострадал.

Упавшие ветки перегородили часть проезжей части. Сейчас непогода накрыла сразу несколько крупных районов донской столицы. Небо над городом буквально сверкает. Люди отмечают очень громкие раскаты грома и вспышки молний.

Напомним, что синоптики заранее предупреждали о резком ухудшении климатической обстановки. Дожди и порывистый ветер сохранятся в регионе до конца текущей рабочей недели.

