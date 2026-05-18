От +14 до жары в +32, дожди и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 18 — 22 мая

В Ростовской области сохранятся дожди, грозы и порывистый ветер. Причем температуры будут ниже, а дожди – обильнее на юге региона. В Ростовском гидрометцентре подробно рассказали, какой будет погода в Ростовской области на неделе 18 — 22 мая

В Ростове-на-Дону в понедельник, 18 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременны дождь, днем возможна гроза. Утром на землю осядет туман. Ветер будет дуть со скоростью 6 – 11 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15. Днем воздух прогреется до +20 — +22 градусов.

Во вторник, 19 мая, небо затянут облака, время от времени сквозь них будет проглядывать солнце. Прольется кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северной четверти задует со скоростью 7 – 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15. Температура воздуха ночью составит +15 — +17 градусов, днем – до +23 — +25.

В среду, 20 мая, синоптики прогнозируют облачный с прояснениями день, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром на землю опустится туман. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, при грозе он разгонится до 15. Ночью столбики термометров опустятся до +16 — +18 градусов, днем поднимутся до +22 — +24.

В четверг, 21 мая, снова будет облачный с прояснениями день, днем и вечером прольется дождь, вечером может прогреметь гроза. Восточный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 7 – 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, а днем – до +26.

В пятницу, 22 мая, в первой половине дня будет облачно с прояснениями, а к вечеру тучи разойдутся и станет солнечно, осадков не ожидается. Северо-восточный и восточный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6 – 11 метров в секунду, возможны порывы до 13 — 15. Ночью столбики термометров покажут +19 градусов, днем – до +28.

В Ростовской области в понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Утром местами будет стелиться туман. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 – 11 метров в секунду, при грозе его порывы усилятся до 15 – 18. Температура воздуха днем поднимется до +18 — +23 градусов, местами потеплеет до +28 градусов, а по северу ожидается жара до +31.

Во вторник специалисты прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза, днем в отдельных районах не исключен сильный дождь. Ночью и утром местами на землю осядет туман. Ветер северной четверти разовьет скорость до 7 – 12 метров в секунду, при грозе порывы составят 15 – 18. Ночью воздух прогреется до +14 — +19 градусов, при прояснениях похолодает до +10, днем потеплеет до +20 — +25, местами – до +30.

В среду тоже будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В отдельных районах прольется сильный дождь. Ночью и утром местами на землю опустится туман. Ветер северной четверти задует со скоростью 7 – 12 метров в секунду, днем, а также при грозе, в отдельных районах порывы усилятся до 15 – 18. Температура воздуха ночью составит +14 — +19 градусов, при прояснениях – до +10, днем потеплеет до +21 — +26 градусов, местами – до +32.

В четверг будет облачно с прояснениями, по югу пройдет небольшой дождь. Северо-восточный и восточный с переходом на северный ветер будет дуть со скоростью до 7 – 12 метров в секунду, возможны порывы до 15. Ночью столбики термометров опустятся до +16 — +18, а днем поднимутся до +24 — +30.

В пятницу снова ожидается облачный с прояснениями день, по югу весь день будет идти дождь, к вечеру возможна гроза. Восточный с переходом на южный ветер задует со скоростью 6 – 11 метров в секунду, днем его порывы усилятся до 15. Ночью воздух прогреется до +16 — +18 градусов, а днем – до +27 — +31.

