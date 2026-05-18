Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области с 18 по 20 мая

С 13 часов 18 мая в Ростовской области ожидаются ливни, град и сильный ветер.

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Непогода начнется днем 18 мая и продолжится до конца суток 20 мая. Об этом сообщили в донском МЧС.

Погода начнет портится с 13:00 часов 18 мая. В этот период местами по региону ожидается сразу несколько опасных явлений: сильный дождь, переходящий в ливень, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

- Будьте внимательны и осторожны, - предупредили дончан в ведомстве.

