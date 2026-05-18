По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 18 мая продолжит марафон с дождями, грозами и сильным ветром, по области возможны ливни и даже шторм. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 18 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, днем возможна гроза. Утром возможен туман. Ветер северной четверти разовьет скорость до 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на 19 мая будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 м/с.

В Ростовской области в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а до конца суток в отдельных районах синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Утром местами осядет туман. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью до 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с, до конца суток в отдельных районах от разгонится до штормовых значений в 20 - 25 м/с. В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, местами на землю опустится туман. Ветер северной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 18 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +20 — +22 градусов. В ночь на 19 мая ожидается от +15 до +17 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +18 до +23 градусов, местами – до +28, по северу – до +31. В ночь на 19 мая столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, при прояснениях – до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

