В начале рабочей недели в Ростове ожидается магнитная буря

В начале рабочей недели в Ростове прогнозируется магнитная буря. Иллюстрация: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В понедельник, 18 мая в Ростове ожидается магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты прогнозируют магнитную бурю ближе к вечеру – примерно в 18 часов. В этот период метеозависимые люди могут испытывать недомогание. Магнитные бури способны вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, головные боли, повышенную сонливость и другие симптомы. Врачи советуют в таких случаях избегать нагрузок и дальних поездок.

На следующий день, 19 мая магнитосфера будет возбужденной. Это значит, что на солнце возникнут волнения, которые по силе предшествуют слабой магнитной буре. Считается, что возбужденная магнитосфера не влияет на здоровье метеозависимых людей.

