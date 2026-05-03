В середине мая в Ростове прогнозируются магнитные бури. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

На опубликованном графике видно, что слабые магнитные бури ожидаются 15 и 16 мая. В эти дни метеозависимые люди могут чувствовать недомогание.

Магнитная буря - это повышенный поток электромагнитных волн, который идет на землю от солнца. У метеозависимых ростовчан в этот период могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, появиться головные боли, повышенная сонливость и другие симптомы. Врачи советуют в таких случаях избегать нагрузок и дальних поездок.

17, 18 и 23 мая магнитосфера будет возбужденной. Это значит, что на солнце возникнут волнения, которые по силе предшествуют слабой магнитной буре уровня G1. Считается, что возбужденная магнитосфера не влияет на здоровье метеозависимых людей.

Ростовский психиатр Сергей Выгонский: как магнитные бури влияют на сон и здоровье и как себе помочь

Главный внештатный специалист по психиатрии минздрава Ростовской области Сергей Выгонский рассказал, как влияют магнитные бури на сон и здоровье (подробнее)