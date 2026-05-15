Кинопоказы, концерты под открытым небом, мастер-классы и экскурсии: Куда сходить в «Ночь музеев» в Ростове-на-Дону 16 мая 2026

«Ночь музеев» – возможность увидеть знакомые места по-новому, в темноте, при свечах и под живую музыку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 мая Ростовская область присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Тема этого года называется «Родное» и перекликается с Годом единства народов России. В этот день донские музеи подготовили вечерние программы: экскурсии, мастер-классы, концерты и даже театральные постановки. Рассказываем, что и где можно увидеть в «Ночь музеев» в Ростове-на-Дону 16 мая 2026.

Ростовский областной музей краеведения (ул. Большая Садовая, 79)

Музей будет работать до 22:00, касса – до 21:00. Вход во дворик на концерт и чаепитие свободный, на мероприятия и выставки – по билетам. Запись по телефону 263-55-72.

- 17:00 – экскурсия «Крепость Димитрия Ростовского»;

- 18:00 – занятие «Семейное древо» (поделка из природных материалов);

- 18:10-19:40 – концерт «Родные мотивы» во дворике;

- 19:00 – экскурсия «К Году А. М. Байкова» и чаепитие из самовара;

- 20:30 – мастер-класс «Фантастический грифон» (изготовление сувенира-магнита из золотой фольги).

В течение вечера будут открыты выставки и пройдут тематические экскурсии.

Жителей города ждут экскурсии и мастер-классы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовский областной музей изобразительных искусств (пр. Чехова, 60)

Программа продлится с 18:00 до 22:30.

- 18:00 – кинопоказ «Народное искусство» («Русский музей: виртуальный филиал»);

- 18:30 – беседа в фондах «Русский лубок из собрания музея» (4 этаж, по записи);

- 18:30 – мастер-класс «Весенний пейзаж» (по записи);

- 18:30 – беседа на выставке эмали «Икона – образ самобытного русского искусства»;

- 19:00 – экскурсия «Из Китая в Россию. Творчество Цзянь Ши Луня»;

- 19:20 – мастер-класс по изготовлению японского амулета омамори в технике оригами «Храню родное»;

- 19:40 – экскурсия «Донское искусство» (памяти художника Ованеса Лусегенова);

- 20:00 – концерт студентов Ростовского колледжа искусств «Контрасты эпох» (актовый зал).

- 21:00 – интерактивная экскурсия «Мост через столетия» (западноевропейское и русское искусство XVIII–XIX вв.).

Мероприятия пройдут по всей Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музей истории Ростова-на-Дону (ул. Шаумяна, 65)

- 10:00-11:30, 11:30-12:30 – экскурсия по экспозициям и мастер-класс по росписи фигурки лошадки;

- 13:00-14:30, 15:00-16:30 – экскурсия к 195-летию А.М. Байкова и просмотр фильма;

- 19:00-19:50, 21:00-21:50 – иммерсивный спектакль «Когда город спит».

«Шолохов-Центр» (ул. Большая Садовая, 125/69)

- 11:00-14:00 – мастер-классы во дворике «Роспись спила» и «Донские лазорики»;

- 13:00 – экскурсия по выставке «Век Тихого Дона»;

- 14:00 – квест-экскурсия по дому братьев Мартын;

- 15:00 – экскурсия по дому братьев Мартын;

- 17:00 – лекция «Байков. Купеческий код Ростова»;

- 18:00 и 20:00 – экскурсии по выставке «Век Тихого Дона»;

- 19:30 – спектакль «Светлячки» от уличного театра «Ларамбла»;

- 21:00 – экскурсия по дому братьев Мартын.

Помимо классических экскурсий гостей ждут концерты и мини-спектакли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новочеркасский музей истории Донского казачества (пр. Платовский, 70/38)

Учреждение будет работать с 10:00 до 21:00, предварительная запись обязательна по тел.: 8-863-5-24-13-66.

- 13.00-13.45 – тематическая экскурсия «Благородная красота»;

- 14.00-15.00 – мастер-класс «Сухоцветная флористика»;

- 15.00 – тематическая экскурсия «Александр Благословенный и донцы»;

- 15.00-16.00 – игра «Узнай знакомые предметы»;

- 16.00-17.00 – интерактивная игра «От Истока к Устью»;

- 16.00-17.00 – семейный квиз «Столичный город донцов в XIX веке»;

- 17.00 – тематическая экскурсия «Александр Благословенный и донцы»;

- 17.00-18.00 – игра этнографическая экспедиция «Наследие Донского края»;

- 18.00-19.00 – выступление вокальных коллективов казачьей песни «Родник» и «Донюшка»;

- 19.00 – тематическая экскурсия «Александр Благословенный и донцы».

Вечером в субботу донские музеи распахнут двери для посетителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Военно-исторический музей «Самбекские высоты» (с. Самбек)

Музей работает с 10:00 до 19:00 (кассы — до 18:00), а территория открыта до 21:00.

- 11:00-13:00 – международный фестиваль-конкурс «Когда мы едины — мы непобедимы»;

- В течение дня — акция «История на ладони»;

- 18:00 – иммерсивное мероприятие «Солдатский быт»;

- 19:00 – музейное мероприятие «Оружейная комната»;

- 20:00 – иммерсивное мероприятие «Фронтовые байки».

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник (г. Азов, ул. Московская, 38/40)

- 17:30-20:00 (каждые полчаса) - Интерактивная программа «Путешествия и путешественники».

Вечером в субботу донские музеи распахнут двери для посетителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Таганрогский художественный музей (Таганрог, ул. Александровская, 56)

12.00-19.00 Марафон пешеходных экскурсий:

- 12.00 «Прогулки с Айвазовским»;

- 13.00 «Искусство в деталях: городские легенды»;

- 14.00 «Город ста народностей»;

- 15.00 «По следам милых дам»;

- 16.00 «На солнечных часах счастливые минуты». Пешеходная экскурсия по исторической части города.

Мероприятия в музейном дворе:

- 12.00-19.00 «Родное. Мир глазами детей»;

- 17.00 «В кругу друзей». Вечер-концерт танцевально-спортивного клуба «Феникс» и мастер-класс по разучиванию танцевальной композиции.

- 18.00 «Левитан сгущает краски». Вечерняя художественно-музыкальная зарисовка.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул.Октябрьская, 9)

- 11:00 и 16:00 Экскурсия по тематическому пространству Литературного музея А.П. Чехова «Гимназический сад»;

- 12:00 Открытие экспозиции «Музейный квартал-2026» в пространстве «Гимназический сад»;

«Ночь музеев» – возможность увидеть знакомые места по-новому, в темноте, при свечах и под живую музыку. Многие программы требуют предварительной записи, так что лучше уточнить детали заранее по телефонам учреждений. Не упустите шанс провести вечер с пользой и интересом.

Подпишись на нас в Telegram

Читайте также

Выходные в Ростове-на-Дону 15-17 мая: Неоклассика при свечах, «Лебединое озеро» и цирковое шоу