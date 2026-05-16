Десять поездов, следующих в Крым или с полуострова на материк, отстали от графика.

Массовая задержка поездов в Ростовской области 16 мая 2026 связана с масштабным сбоем в графике движения пассажирских составов. Причиной стала временная остановка транспортного сообщения по Крымскому мосту. Оператор «Гранд Сервис Экспресс» опубликовал перечень составов «Таврия», которые выбились из расписания, и указал длительность их опоздания.

Массовая задержка поездов в Ростовской области 16 мая 2026: список составов

По информации перевозчика, сбои коснулись исключительно поездов «Таврия». Составы, следующие с материковой части на полуостров, отстают от графика на 4–6 часов. Обратные рейсы из Крыма задерживаются на 1–6 часов.

Тех, кто вынужден ждать больше четырех часов, должны обеспечить питьем и едой.

На 9:00 утра фиксируется опоздание десяти поездов: пять направляются в Крым, еще пять – из Крыма.

В сторону Крыма задерживаются:

- № 025 Минеральные Воды – Симферополь (отправлен 15 мая) – опоздание составляет 6 часов;

- № 092 Москва – Севастополь (отправился 14 мая) – отставание 5 часов;

- № 173/174 Москва – Евпатория (выехал 14 мая) – задержка 4,5 часа;

- № 028 Москва – Симферополь (отправление 14 мая) – опаздывает на 3,5 часа;

- № 179 Санкт-Петербург – Евпатория (начал путь 14 мая) – отставание 4 часа.

Задержка связана с приостановкой движения на Крымском мосту.

Из Крыма следуют с опозданием:

- № 078 Севастополь – Санкт-Петербург (отправлен 15 мая) – задержка достигла 6 часов;

- № 174 Евпатория – Москва (стартовал 15 мая) – опоздание 5 часов;

- № 092 Севастополь – Москва (выехал 15 мая) – отставание 4,5 часа;

- № 098 Симферополь – Москва (отправление 16 мая) – задержка 2 часа;

- № 142 Симферополь – Пермь (поехал 16 мая) – выбился из расписания на 1 час.

– Если поезд опаздывает более чем на четыре часа, пассажиров обеспечивают питанием и питьевой водой. За помощью можно обращаться к начальнику состава или проводникам, – заверил перевозчик.

В компании добавили, что время задержки может корректироваться. Начальники поездов по мере поступления информации сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия. Дополнительные сведения можно получить по телефону горячей линии: 8-800-775-54-53.

Задержка в пути составляет от часа до шести.

Массовая задержка поездов в Ростовской области 16 мая 2026: причины

Причины массовой задержки поездов в Ростовской области 16 мая 2026 также пояснил перевозчик.

- В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту следуют с задержкой поезда «Таврия», - уточнили в компании.

Время, когда по мосту перестали двигаться поезда, назвали в СКЖД.

- Сегодня, 16 мая, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 02:25 в Краснодарском регионе СКЖД и со стороны Крыма на время задержаны пассажирские поезда.

Стоит отметить, что минувшей ночью массированной атаке беспилотников подверглись несколько российских регионов, включая Краснодарский край и Крым, которые соединяет Крымский мост, а также акватории Азовского и Черного морей. Согласно сводке Минобороны РФ, с 20:00 15 мая до 7:00 16 мая средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 138 дронов.

