В Ростовской области на трассе в аварии погибли мужчина и ребенок

Легковушка после столкновения превратилась в груду металлолома. Скриншот из видео донской Госавтоинспекции.

В Ростовской области на трассе «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск» столкнулись два автомобиля, погибли взрослый мужчина и ребенок. Об этом проинформировали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Трагедия случилась 15 мая около 18:40. По предварительным сведениям, 25-летний мужчина за рулем Hyundai Elantra потерял контроль над машиной, пересек встречную полосу и врезался в Peugeot Boxer.

Удар оказался фатальным: водитель Hyundai скончался на месте ДТП. Его 23-летний пассажир госпитализирован. Трехлетний ребенок, находившийся в салоне легковушки, умер в карете скорой помощи от полученных травм.

На месте продолжают работу сотрудники ГАИ и следователи. Ведомство вновь акцентирует: именно выезд на встречную полосу остается одной из ключевых причин ДТП с тяжелыми последствиями. Также в Госавтоинспекции подчеркнули обязательность применения детских удерживающих устройств — это прямо влияет на тяжесть травм при авариях. Нарушителям правил перевозки детей грозит ответственность по ст. 12.23 КоАП РФ.

