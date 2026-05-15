В Ростовской области водитель легковушки погиб при обгоне на трассе

В аварии погиб 41-летний мужчина.

Смертельная авария произошла вечером 14 мая в Песчанокопском районе Ростовской области на трассе «Ростов — Ставрополь». Подробности инцидента раскрыли в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 18:25 14 мая 41-летний мужчина за рулем «Лады Калины» ехал в сторону Ростова. Начав обгон автомобиля «ГАЗель» с 52-летним водителем, он не удостоверился в безопасности своего действия. Это привело к лобовому удару со встречным грузовиком «Скания» с полуприцепом, которым управлял 49-летний мужчина.

От мощного удара тяжелая машина вылетела на правую обочину и перевернулась. Сама «Калина» по касательной зацепила обгоняемую «ГАЗель», после чего та также опрокинулась, но уже на левой стороне дороги.

Травмы, полученные виновником ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Водитель легкового автомобиля умер на месте происшествия еще до прибытия бригады медиков.

Сотрудники полиции выясняют все детали случившегося. Ведомство в очередной раз призывает автомобилистов к предельной внимательности при выезде на встречную полосу и строгому соблюдению правил, напоминая, что любой необдуманный маневр может стоить жизни.

