В Ростове женщина пыталась купить водительские права и попала под арест

В отношении подозреваемой завели дело.

53-летняя жительница Ростова-на-Дону пыталась купить водительские права, но инспектор отказался брать подкуп и сообщил об этом коллегам. В итоге было возбуждено уголовное дело о взятке в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, попытка подкупа произошла несколько дней назад, 13 мая. Предварительно, подозреваемая зашла в служебный кабинет Ростовского отделения МРЭО Госавтоинспекции и передала 300 тысяч рублей.

Женщина надеялась, что за деньги у нее не будут проверять знание ПДД и сразу же выдадут ей водительское удостоверение, но правоохранитель отказался от взятки и сообщил обо всем руководству.

- В настоящее время ведется предварительное расследование. Подозреваемая находится под домашним арестом, она признала вину, — прокомментировали в СК.

