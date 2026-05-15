В Таганроге прокуратура заставила работодателя выплатить долги по зарплатам

Прокуратура заставила работодателя выплатить зарплатные долги.

В Таганроге 14-ти работникам строительной организации выплатили долги по зарплате на общую сумму почти в 500 тысяч рублей. Однако это сделали только после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подтвердили ситуацию в ходе проверки. После этого представители прокуратуры приняты меры реагирования.

В итоге работодатель полностью вернул зарплату своим работникам.

Напомним, ранее Арбитражный суд Ростовской области начал процедуру банкротства «Ростовавтодора» из-за долгов компании перед организациями на 2,2 млрд рублей.

