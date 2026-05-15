В Ростове экс-главу филиала Росгранстроя осудили за фиктивное трудоустройство

Приговор Ворошиловского районного суда Ростова вступил в силу.

В Ростовской области за фиктивное трудоустройство осудили бывшего директора филиала Росгранстроя и сотрудника ведомства. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года мужчина попросил директора Ростовского филиала ФГКУ Росгранстрой взять его на работу для получения брони от мобилизации в Вооруженные Силы. Руководитель согласился.

Приказ о приеме на должность техника был подписан в сентябре 2022 года. При этом сам работник не собирался выполнять трудовые обязанности на новой должности, он продолжал занимать пост коммерческого директора в частной организации.

Когда нарушение закона раскрылось, в отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела. Приговор вынесли в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону. Бывшему директору филиала Росгранстроя назначили два года условно за служебный подлог и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 292 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Фиктивно трудоустроенного сотрудника обвинили в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и выписали ему штраф в 200 тысяч рублей. Приговор вступил силу.

