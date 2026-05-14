В Ростовской области директора спортклуба заподозрили в растрате 4 млн рублей

Руководителя спортклуба подозревают в уголовном преступлении.

В Ростовской области в отношении директора спортклуба «Тагмет» возбудили уголовное дело в рамках статьи «Присвоение или растрата» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, руководитель автономной некоммерческой организации учредил от своего имени другую АНО — «Спортивно оздоровительный клуб «Спортсервис».

Затем, нарушая требования учредительных документов, он неоднократно переводил пожертвования от имени спортклуба в пользу созданной им организации. Кроме того, директор использовал средства заводского спортклуба для личных покупок. Ущерб превысил 4 млн рублей.

