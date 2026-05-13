Житель Шахт пытался заработать на инвестициях и отдал мошенникам миллион рублей

Полицейские ищут преступников, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Житель Шахт пытался заработать на инвестициях, но попался на уловки мошенников и потерял более миллиона рублей. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Жертвой обмана оказался 41-летний мужчина. Он скачал приложение для инвестиций, а затем получил смс с просьбой ответить куратору. Потом позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником инвестиционной платформы. Она предложила установить еще одно приложение для торговли на бирже.

Мужчина поверил и выполнил все указания. Потом по советам аферистов он сделал ряд переводов через сомнительные интернет-ресурсы, купил криптовалюту и отправил на чужие реквизиты. Через время шахтинец попытался вывести деньги, но его аккаунт был сразу же заблокирован.

После этого мужчина связался с людьми, выдававшими себя за юристов, и они продолжили убеждать его совершать переводы. Пострадавший понял, что общался с мошенниками, когда его брокерский счет так не разблокировали.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полицейские ищут преступников.

Жителей Дона просят с осторожностью относиться к предложениям о легком и быстром заработке, в том числе к вариантам с инвестициями. Таким предлогом часто пользуются аферисты. Не следует устанавливать сторонние мобильные приложения.

