Коттеджные поселки под Ростовом оказались незаконными, ведется следствие

Дело завели в связи с подозрениями в легализации имущества.

Строительство коттеджных поселков в Ольгинском сельском поселении под Ростовом-на-Дону оказалось незаконным. Подозреваемого, продавшего землю, теперь обвиняют в легализации имущества на 835,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемый вместе со своим отцом с 1990-х годов арендовал 75 га муниципальных сельхозземель.

В 2016 году территории были выкуплены за 5 млн рублей, но их назначение не поменяли. Строительство было запрещено, однако это проигнорировали и сразу же начали возводить коттеджные поселки. Земли при этом быстро продавались третьим лицам. Закон нарушался с 2016 по 2025 годы.

На основании материалов оперативников было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).

