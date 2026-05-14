Арбитражный суд Ростовской области начал процедуру банкротства «Ростовавтодора»

Арбитражный суд Ростовской области

Арбитражный суд Ростовской области в рамках процедуры банкротства ввел наблюдение в АО «Ростовавтодор». Ранее компания заявила о несостоятельности и долгах в 2,2 млрд рублей, сообщает «Город N».

В публикации сказано, что на предприятии собрали долги перед налоговой службой, поставщиками топлива, известняка и строительного камня, а также перед другими организациями.

«Ростовавтодор» предложил партнерам отказаться от пеней и штрафов и согласиться на рассрочку половины долга. Другая альтернатива — банкротство и ликвидация.

Единственный акционер АО «Ростовавтодор» — минимущества Ростовской области. Напомним, в марте 2026 года глава донского минтранса Алена Беликова сообщила о бедственном положении компании, указав на долги и несбалансированный бюджет.

