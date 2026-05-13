НовостиОбщество13 мая 2026 14:08

В Ростовской области выявили недостоверное декларирование 682 тысяч тонн зерна

На Дону аннулировали документы на партии злаковых, зернобобовых и масличных культур
Ангелина СКИБА
Злаковые, зернобобовые и масличные культуры не проверили на пестициды.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Недостоверное декларирование 682 тысяч тонн зерна выявили в Ростовской области. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Нарушения в электронной документации заметили на сайте Росаккредитации. Оказалось, что в 121 случае злаковые, зернобобовые и масличные культуры не проверили на остаточное количество пестицидов.

Например, нарекания вызвала партия озимой пшеницы общим весом в 76 тонн. Владелец зерна - индивидуальный предприниматель из Егорлыкского района - недостаточно тщательно проверил свою продукцию, поэтому не мог подтвердить ее безопасность.

- По состоянию на 30 апреля 2026 года вынесли 121 решение о признании деклараций соответствия недействительными. Также были направлены предостережения, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора.

