В Ростовской области выявили недостоверное декларирование 682 тысяч тонн зерна

Злаковые, зернобобовые и масличные культуры не проверили на пестициды.

Недостоверное декларирование 682 тысяч тонн зерна выявили в Ростовской области. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Нарушения в электронной документации заметили на сайте Росаккредитации. Оказалось, что в 121 случае злаковые, зернобобовые и масличные культуры не проверили на остаточное количество пестицидов.

Например, нарекания вызвала партия озимой пшеницы общим весом в 76 тонн. Владелец зерна - индивидуальный предприниматель из Егорлыкского района - недостаточно тщательно проверил свою продукцию, поэтому не мог подтвердить ее безопасность.

- По состоянию на 30 апреля 2026 года вынесли 121 решение о признании деклараций соответствия недействительными. Также были направлены предостережения, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора.

