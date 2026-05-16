Хозяевам нечего терять, гости едут за чемпионством: Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем с «Зенитом» в 30 туре РПЛ 17 мая

В воскресенье, 17 мая, на «Ростов Арене» состоится последний тур Российской премьер-лиги по футболу. ФК «Ростов» примет на своем поле питерский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Соперники выходят на поле с абсолютно разными турнирными задачами. «Желто-синие» уже гарантировали себе место в Премьер-лиге и могут действовать без оглядки на результат. А вот гостям для получения чемпионского титула достаточно не проиграть.
«Желто-синие» располагаются на десятой строчке. Им не угрожает ни вылет, ни даже переходные игры. За десять весенних поединков подопечные Джонатана Альбы праздновали успех лишь однажды – в гостях против «Пари НН». Однако после домашнего поражения от «Оренбурга» коллектив сумел встряхнуться: последовали две выездные победы – над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:1 и над самарским «Акроном» (3:1). Добытые шесть очков позволили команде вздохнуть свободно.
Наставник «желто-синих» Джонатан Альба подчеркнул, что его команда намерена побеждать. «Как может отсутствовать мотивация в матче против «Зенита»? Конечно, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим выиграть. Ради этого готовимся и работаем», – заявил специалист корреспонденту «Матч ТВ».
На вопрос, все ли игроки здоровы после встречи с «Акроном», Альба ответил утвердительно. Он добавил, что на нового соперника будет разработан другой план, и итоговый состав зависит от того, как футболисты проявят себя на тренировках. Тренер также выразил надежду прервать домашнюю безвыигрышную серию:
– Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.
Что касается двух побед подряд, наставник отметил, что после успеха всегда хорошее настроение, но тренировочный процесс не меняется.
– Если победили – значит, все делали правильно, так и надо продолжать, – резюмировал Альба.
Питерцам расслабляться некогда. Последние туры превратились для них в качели – от отчаяния до статуса «в шаге от золота». Матч с «Сочи» «сине-бело-голубые» выиграли с большим трудом, а затем получили подарок от московского «Динамо», которое обыграло «Краснодар». Теперь для завоевания чемпионского титула петербуржцам достаточно и ничьей в Ростове.
За все время соперники пересекались 69 раз. Статистика на стороне «Зенита»: 37 побед, 17 ничьих, 15 поражений. В рамках РПЛ перевес еще заметнее – 32 победы гостей против 12 у хозяев и 15 ничьих. На поле «Ростова» дончане выигрывали семь раз, питерцы – 14. «Зенит» одержал шесть побед подряд над ростовчанами. Последний успех «желто-синих» датируется семилетней давностью.
В пяти последних очных матчах нынешние хозяева поля забили лишь один мяч. Две предыдущие игры в Ростове-на-Дону завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом круге нынешнего сезона сильнее оказался «Зенит» – 2:1. Джонатан Альба проиграл все четыре встречи с петербуржцами во главе «Ростова». А Сергей Семак, напротив, имеет позитивный баланс: 12 побед, четыре ничьи, пять поражений.
«Ростову» уже нечего терять. Команда выполнила сезонную задачу и не поднимется выше девятого места, но и не опустится ниже одиннадцатого. Это позволяет действовать раскованно, без лишнего груза. «Зенит» же наверняка будет давить и провоцировать хозяева поля на ошибки.
Высокая мотивация в сочетании с классом исполнителей способна принести гостям не просто чемпионство, а достаточно уверенную победу.
– «Ростов» – неуступчивый соперник, хорошо готов физически, активно прессингует, много использует длинных передач и стандартов. Мы должны быть к этому готовы, – заявил Сергей Семак перед игрой.
Небольшая интрига сохраняется, но надежда на то, что ростовчане добудут на поле очки, достаточно призрачная.
