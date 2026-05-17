Ростовская область подверглась воздушной атаке 17 мая. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 17 мая и утром Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 17 мая 2026.

Атака БПЛА на Ростовскую область 17 мая 2026: что случилось

Атака БПЛА на Ростовскую область 17 мая 2026 случилась ночью. Вражеские дроны были были уничтожены в Азове, а также Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах.

Всего, по данным Минобороны РФ, с 22 часов 16 мая до 7 часов 17 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над шестнадцатью регионами страны.

Утром 17 мая Ростовская область вновь подверглась воздушной атаке. Основной удар пришелся на Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.

- Внимание – работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! –предупреждала жителей глава Таганрога Светлана Камбулова.

Люди сообщали в соцсетях о звуках сирены и раскатах орудий.

Утром в Таганроге работали системы оповещения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Атака БПЛА на Ростовскую область 17 мая 2026: разрушения, пострадавшие, погибшие

Во время атаки БПЛА на Ростовскую область 17 мая не обошлось без разрушений. В Азове в результате падения беспилотников взрывная волна повредила остекление в здании филиала Донского государственного технического университета.

В селе Натальевка Неклиновского района обломки дронов попали в крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Возгорания при этом не произошло.

Как сообщил донской губернатор, в детском лагере проводилось мероприятие. Информация о погибших и пострадавших в ходе атаки БПЛА на Ростовскую область 17 мая не поступала, будет уточняться.

В ходе воздушной атаки на Ростовскую область не обошлось без разрушений на земле. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Что происходит в Ростовской области после атаки БПЛА 17 мая 2026

Глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что происходит в Ростовской области после атаки БПЛА 17 мая 2026. По его словам, в селе Натальевка на территории поврежденного детского лагеря работают оперативные службы. В случае выявления пострадавших им будет оказана помощь.

- Держу ситуацию на личном контроле, - отчитался глава региона.

В настоящее время беспилотная опасность сохраняется, власти просят жителей быть осторожными.

Во время беспилотной опасности жителей просят покинуть открытые участки улиц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области 17 мая во время атаки БПЛА пострадал детский лагерь