В ночь на 17 мая и утром Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 17 мая 2026.
Атака БПЛА на Ростовскую область 17 мая 2026 случилась ночью. Вражеские дроны были были уничтожены в Азове, а также Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах.
Всего, по данным Минобороны РФ, с 22 часов 16 мая до 7 часов 17 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над шестнадцатью регионами страны.
Утром 17 мая Ростовская область вновь подверглась воздушной атаке. Основной удар пришелся на Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.
- Внимание – работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! –предупреждала жителей глава Таганрога Светлана Камбулова.
Люди сообщали в соцсетях о звуках сирены и раскатах орудий.
Во время атаки БПЛА на Ростовскую область 17 мая не обошлось без разрушений. В Азове в результате падения беспилотников взрывная волна повредила остекление в здании филиала Донского государственного технического университета.
В селе Натальевка Неклиновского района обломки дронов попали в крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Возгорания при этом не произошло.
Как сообщил донской губернатор, в детском лагере проводилось мероприятие. Информация о погибших и пострадавших в ходе атаки БПЛА на Ростовскую область 17 мая не поступала, будет уточняться.
Глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что происходит в Ростовской области после атаки БПЛА 17 мая 2026. По его словам, в селе Натальевка на территории поврежденного детского лагеря работают оперативные службы. В случае выявления пострадавших им будет оказана помощь.
- Держу ситуацию на личном контроле, - отчитался глава региона.
В настоящее время беспилотная опасность сохраняется, власти просят жителей быть осторожными.
