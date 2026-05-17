В Ростовской области 17 мая во время атаки БПЛА пострадал детский лагерь

Ростовская область подверглась воздушной атаке 17 мая. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 17 мая Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники в Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах. В селе Натальевка Неклиновского района упавшие обломки дронов повредили крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Возгорания не было.

- В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал. Оперативные службы работают на месте происшествия. В случае необходимости всем будет оказана помощь. Держу ситуацию на личном контроле, - отчитался глава региона.

Напомним, что в ночь на 17 мая вражеские дроны атаковали Азов, а также Неклиновский, Чертковский и Верхнедонской районы Ростовской области. В Азове в результате падения БПЛА взрывной волной было повреждено остекление в здании ДГТУ.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, власти просят жителей быть осторожными.

