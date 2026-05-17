Жителей Таганрога предупредили о работе ПВО утром 17 мая

Жителей Таганрога попросили проследовать в помещения и не приближаться к окнам.

Утром 17 мая Таганрог Ростовской области подвергся воздушной атаке. Об этом информирует в своем канале глава города Светлана Камбулова.

- Внимание – работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 17 мая вражеские беспилотники были уничтожены в Азове, а также Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области. Пострадавших нет, но не обошлось без повреждений на земле: в Азове в результате падения БПЛА взрывная волна повредила остекление в здании филиала ДГТУ.

В настоящее время беспилотная опасность сохраняется в Ростовской области сохраняется, власти просят жителей быть осторожными.

