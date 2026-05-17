Атака на Ростовскую область 16 мая стала частью удара по девяти регионам

Вечером 16 мая в Ростовской области отразили воздушную атаку.

Вечером 16 мая Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщает в канале МАХ минобороны России.

Накануне в донском регионе была объявлена беспилотная опасность. В уведомлениях от РСЧС жителей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

Позже стало известно, что с 20 до 22 часов дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были сбиты над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом и над акваторией Черного моря.

