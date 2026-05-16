Юрий Слюсарь: в ночь на 16 мая беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область

Силами ПВО вражеские атаки отражены над двумя городами и двумя районами Дона. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на субботу, 16 мая, территория Ростовской области подверглась атаке украинских беспилотников. Дроны были уничтожены в небе над двумя городами и двумя районами. Об этом рано утром заявил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

- Ночью при отражении воздушной атаки БПЛА сбили в Таганроге и Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах, - перечислил глава региона.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Информация уточняется.

- Угроза беспилотных атак в регионе сохраняется. Жителей просят быть осторожными.

Всего же, по данным Минобороны РФ, за ночь с 20:00 15 мая до 7:00 16 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 138 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники сбили над 12 областями: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской. А также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, сутками ранее, в ночь на 15 мая, Ростовская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Бойцы ПВО уничтожижли более 40 БПЛА над Таганрогом и 11 районами области.

