Юрий Слюсарь: в ночь на 16 мая беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область

В ночь на субботу, 16 мая, территория Ростовской области подверглась атаке украинских беспилотников. Дроны были уничтожены в небе над двумя городами и двумя районами. Об этом рано утром заявил губернатор Дона Юрий Слюсарь.
- Ночью при отражении воздушной атаки БПЛА сбили в Таганроге и Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах, - перечислил глава региона.
Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Информация уточняется.
- Угроза беспилотных атак в регионе сохраняется. Жителей просят быть осторожными.
Всего же, по данным Минобороны РФ, за ночь с 20:00 15 мая до 7:00 16 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 138 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники сбили над 12 областями: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской. А также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, сутками ранее, в ночь на 15 мая, Ростовская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Бойцы ПВО уничтожижли более 40 БПЛА над Таганрогом и 11 районами области.
