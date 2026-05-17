Удар по лицу, подаренное пенальти и рекорд чемпионата: Что случилось после матча «Ростов» - «Зенит» в 30 туре РПЛ 17 мая 2026

"Ростов" подарил победу "Зениту" в 30 туре и звание чемпиона в РПЛ.

В воскресенье, 17 мая, на «Ростов Арене» решилась судьба золотых медалей РПЛ. «Зениту» хватало даже ничьей, но гость предпочел не рисковать. Единственный гол, забитый с пенальти Александром Соболевым на 15-й минуте, принес петербургскому клубу 11-е чемпионство в российской истории. Теперь «сине-бело-голубые» в одиночку возглавляют список самых титулованных команд страны, оставив «Спартак» позади. Рассказываем, что случилось после матча м«Ростов» - «Зенит» в 30 туре РПЛ 17 мая 2026.

Странный пенальти и быстрый гол

Встреча началась с неприятного сюрприза для болельщиков «желто-синих». Уже на 15-й минуте хозяева поля сами отдали инициативу. После контратаки гостей Алексей Миронов, останавливаясь после рывка, зачем-то ударил Педро по лицу. После просмотра VAR судьи заметили, что это было не случайно: ростовский полузащитник поднял руку перед бразильцем, смотря на него. Сергей Карасев назначил пенальти. Александр Соболев уверенно пробил в угол – 0:1.

Пенальти в первом тайме решило исход матча.

Для чемпионства петербуржцам хватало и ничьей. Однако ранний гол практически убил интригу. «Зенит» сразу отдал мяч сопернику и перешел к игре вторым номером. Ростовчане попытались загружать штрафную верховыми передачами. Самый опасный момент случился после подачи Вахании – Лангович пробил головой, но Адамов справился. Больше хозяева ничего опасного за первый тайм не создали.

Удаление Чистякова и скучный второй тайм

После перерыва интереса к происходящему на поле у болельщиков стало еще меньше. Паузы, жесткие стыки и отсутствие конструктивных атак – таким запомнился второй тайм. На 73-й минуте Дмитрий Чистяков подкатился под Вендела, получил сначала «горчичник», а после подсказки VAR – красную карточку. Судья зафиксировал «фол последней надежды». Перед уходом защитник пожал руку арбитру и главному тренеру гостей Сергею Семаку.

После пропущенного гола ростовчане не смогли реабилитироваться.

«Зенит» не стал использовать численное преимущество. Команда спокойно удерживала минимальный счет, не форсируя события. «Ростов» в меньшинстве пытался организовать финальный штурм, но по-настоящему опасных моментов не создал. Итог – 0:1 и чемпионский титул уезжает в Петербург.

После матча гости увезли в Санкт-Петербург победу.

«Зенит» тем временем завоевал 11-е чемпионство в российской истории и стал единоличным рекордсменом (без учета первенств СССР). Для команды Сергея Семака это «золото» стало одним из самых проблемных. Болельщики вряд ли запомнят этот сезон как праздник футбола. Скорее, соперники сами преподнесли титул: «Краснодар» оступился, а «Ростов» преподнес странный пенальти.

Что сказали болельщики

В официальной группе ФК «Ростов» в соцсети «ВКонтакте» болельщики не скрывают горечи.

- Сочувствую тем, кто пришел это посмотреть, - горько заметил один из болельщиков.

Другой недоумевает:

- Роналдо выпустили только на 15 минут, а Миронов отыграл 70?

- Если бы «Ростов» играл, кровь из носу, то порвал бы «Зенит». Сколько игр смотрел – они сегодня пешком проходили»

Болельщики "Ростова" были вынуждены наблюдать поражение любимой команды.

Таким образом, ростовчане завершили сезон на десятой строчке, обезопасив себя от вылета из РПЛ. Но последний матч оставил неоднозначные впечатления у болельщиков.

