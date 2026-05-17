ФК «Ростов» уступил «Зениту» в заключительном туре чемпионата России по футболу

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» завершился со счетом 1:0 в пользу питерцев. Фото: ДЕМКОВ Денис

В Донской столице состоялся матч между футбольным клубом «Ростов» и питерским «Зенитом». Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Команды встретились на «Ростов-Арене» в рамках заключительного - тридцатого тура российского футбольного первенства. Соперники вышли на поле с абсолютно разными турнирными задачами. «Желто-синие» уже гарантировали себе место в Премьер-лиге и могли действовать без оглядки на результат. А вот гостям для получения чемпионского титула достаточно было не проиграть.

Стартовый свисток прозвучал в 18:00. На 14-й минуте игры гол в ворота «желто-синих» с пенальти забил Александр Соболев. В итоге встреча завершилась со счетом 1:0. По итогам матча «Зенит» стал чемпионом России по футболу сезона 2025/2026. ФК «Ростов» остался на 10 месте в Премьер-лиге.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяевам нечего терять, гости едут за чемпионством: Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем с «Зенитом» в 30 туре РПЛ 17 мая

ФК «Ростов» примет на своем поле «Зенит» в 30 туре РПЛ 17 мая (подробнее)