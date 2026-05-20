По словам Юрия Слюсаря, ПВО отразили атаку днем 20 мая

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в небе над Донской столицей. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате происшествия пострадал человек. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на Ростов-на-Дону 20 мая 2026.

Атака БПЛА на Ростов-на-Дону 20 мая 2026: что случилось, повреждения

По словам Юрия Слюсаря, атака БПЛА на Ростов произошла днем в среду. Силы ПВО отразили налет — обломки беспилотников самолетного типа упали на высотку в Первомайском районе. Многоквартирный дом, состоящий из 24 этажей, еще не введен в эксплуатацию. Повреждения получили верхние этажи, возгорания не было.

Поврежденный дом не был введен в эксплуатацию

Погибшие, пострадавшие в результате атаки БПЛА в Ростове-на-дону 20 мая

В результате происшествия жертв нет. Травмы получил один человек.

— Воздушная атака сегодня днем принесла большое несчастье – пострадал человек. Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь, — рассказал глава региона.

В результате происшествия оказались повреждены верхние этажи дома

Последние новости об атаке БПЛА в Ростове и Ростовской области

Кроме Ростова БПЛА были уничтожены в Каменске-Шахтинском и еще четырех районах: Зерноградском, Сальском, Миллеровском, Семикаракорском.

– В настоящий момент отражение воздушной атаки продолжается. Беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны!

Напомним, в ночь на 20 мая воздушную атаку отразили Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах. Силы ПВО уничтожили около 20 беспилотников.

