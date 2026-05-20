В ночь на 20 мая в Ростовской области объявляли ракетную опасность. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду, 20 мая, в Ростовской области объявляли ракетную опасность. Соответствующее экстренное оповещение поступило через официальное мобильное приложение МЧС России.

Тревожное уведомление пришло на телефоны горожан примерно в 2:40. Отбой угрозы дали только в 3:18.

- Жителям региона настоятельно рекомендуем незамедлительно проследовать в безопасные укрытия. Спуститесь в подвалы или на подземные паркинги, — говорилось в официальном сообщении ведомства.

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили около двух десятков вражеских аппаратов. Дроны успешно перехватили над территориями Миллеровского, Шолоховского, Матвеево-Курганского и Чертковского муниципалитетов. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, информация о пострадавших и возможных разрушениях на земле не поступала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области пожар уничтожил легковой автомобиль и гараж

В Чертково полностью выгорела вспыхнувшая машина (подробнее)