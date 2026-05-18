В Ростовской области пожар уничтожил легковой автомобиль и гараж

К счастью, обошлось без жертв. Фото: МЧС по Ростовской области.

В поселке Чертково огонь полностью уничтожил легковую машину и гараж. Информацию о происшествии предоставили в главке МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание случилось 17 мая на улице Строительной. Пламя вспыхнуло в автомобиле, находившемся внутри гаража. Огонь быстро распространился, охватив хранившиеся в помещении легковоспламеняющиеся предметы и материалы. Общая площадь, пройденная пожаром, составила 32 квадратных метра.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К борьбе с огнем привлекались силы в составе шести человек личного состава и двух единиц спецтехники.

Сейчас точные обстоятельства и причина случившегося выясняются. Установить их предстоит дознавателю МЧС.

