В Ростовской области в четырех районах сбили дроны

В ночь на среду, 20 мая, в четырех районах Ростовской области сбили БПЛА. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили около двух десятков вражеских аппаратов. Дроны перехватили над землями Миллеровского, Шолоховского, Матвеево-Курганского и Чертковского муниципалитетов.
- Информация о пострадавших и возможных разрушениях на земле к нам пока не поступала. Данные будут уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте предельно осторожны, — обратился к жителям губернатор.
Напомним, что 17 мая во время атаки на область не обошлось без разрушений. В Азове взрывная волна повредила стекла в здании местного университета. В Неклиновском районе обломки дрона упали на крышу детского лагеря. Тогда серьезных жертв удалось избежать.
