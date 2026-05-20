НовостиОбщество20 мая 2026 4:00

В Ростовской области в четырех районах сбили дроны

Екатерина РУДЕНКО
Ночью над Ростовской областью сбили около 20 вражеских беспилотников.

В ночь на среду, 20 мая, в четырех районах Ростовской области сбили БПЛА. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили около двух десятков вражеских аппаратов. Дроны перехватили над землями Миллеровского, Шолоховского, Матвеево-Курганского и Чертковского муниципалитетов.

- Информация о пострадавших и возможных разрушениях на земле к нам пока не поступала. Данные будут уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте предельно осторожны, — обратился к жителям губернатор.

Напомним, что 17 мая во время атаки на область не обошлось без разрушений. В Азове взрывная волна повредила стекла в здании местного университета. В Неклиновском районе обломки дрона упали на крышу детского лагеря. Тогда серьезных жертв удалось избежать.

