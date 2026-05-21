«Дышал ли, билось ли сердце?»: Адвокат рассказала, грозит ли наказание матери, бросившей тело младенца у родника в Ростове

15 мая на берегу родника Гремучего в Ростове-на-Дону обнаружили тело недоношенного ребенка. Правоохранители устанавливают личность матери младенца и другие обстоятельства происшествия. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила у адвоката, грозит ли женщине какое-либо наказание.

Рыбаки нашли на берегу

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», тело младенца обнаружили рыбаки. Мужчины обратили внимание на подозрительный пакет, а когда заглянули в него — ужаснулись: в нем находились останки ребенка. Очевидцы позвонили в полицию. После этого правоохранители начали поиски матери новорожденного.

- По предварительным данным, мать родила ребенка значительно раньше срока — на пятом месяце беременности. После этом, предположительно, она положила тело в пакет, принесла на берег родника и выбросила, - рассказал собеседник издания.

Почему мать ребенка не обратилась к врачам во время родов и состояла ли она на учете по беременности - пока неизвестно.

Был ли живым?

Адвокат Фатима Какалия прокомментировала случившееся «КП-Ростов-на-Дону» с точки зрения закона.

- Важно установить, появился ли ребенок на свет живым. Дышал ли он, билось ли у него сердце? По медицинским критериям, младенец считается живорожденным на сроке 22 недели с массой тела от 500 граммов или длине тела от 25 сантиметров, если вес неизвестен. Другое условие - если он прожил 7 суток, - рассказала специалист. - В данном случае есть два варианта развития событий. Первый: мать принесла на берег родника мертворожденного ребенка, и тогда факт лишения жизни отсутствует. В этом случае ей может грозить лишь административный штраф. Второй вариант: младенец появился на свет живым, но женщина либо расправилась с ним, либо бросила без помощи. Тогда это расценивается как детоубийство путем активных действий или оставления в опасности.

По словам юриста, если ребенок появился на свет живым и экспертиза установит факт наступления смерти от насилия, то женщину будут судить по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Это грозит ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Родила мертвым и положила в холодильник

Похожая история случилась в Ростове в июле прошлого года, когда бездомный обнаружил тело новорожденного мальчика мусорном баке. Правоохранители быстро установили личность матери ребенка — ею оказалась 28-летняя местная жительница. Мать двоих детей утверждала, что из-за лишнего веса не знала о беременности вплоть до родов. По ее словам, ребенок появился на свет дома бездыханным. Она поместила тело в морозильную камеру, где оно находилось около года, а затем выбросила. Позже источник издания уточнил, что слова женщины о том, ребенок родился мертвым, подтвердились.

Напомним, ранее другой юрист рассказывал «КП-Ростов-на-Дону», что в данном случае может грозить административная ответственность по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований» и части 1 статьи 8.2 КоАП РФ «Нарушение экологических требований при обращении с биологическими отходами».

Кроме того, возможно привлечение к уголовной ответственности за надругательство над телом умершего, но доказать это крайне сложно.

