«Отказались платить за проезд и набросились»: Очевидец рассказала, как компания напала на водителя автобуса в Ростовской области

Утренний рейс автобуса № 202 в городе Батайске Ростовской области обернулся жестокой расправой над водителем. Толпа набросилась на мужчину с кулаками после того, как он потребовал оплатить проезд. Местные жители, вступившиеся за шофера, также получили травмы.

О случившемся «КП — Ростов-на-Дону» рассказала очевидец событий. Девушка оказалась свидетельницей происшествия, вызвала на место полицию и помогала оказывать пострадавшим первую помощь.

«Водитель возмущался, а они его оскорбляли»

Инцидент произошел утром 23 мая. Батайчанка говорит, что группа людей зашла в салон на остановке на улице Островского.

— Я села в автобус вместе с этими людьми. Почти сразу они начали приставать к одному из пассажиров — молодому человеку. Кто-то из них спрашивал: «Ты что, не уважаешь меня?» Парень стоял и молчал.

Позже, по словам девушки, компания стала возмущаться, что водитель не остановил там, где его просили. При этом остановки в этом месте не было.

— Когда водитель остановился на остановке, эти пассажиры отказались платить. Сотрудник стал возмущаться, а они его в ответ оскорбляли.

«Кто-то брызнул в лицо из баллончика»

Водитель открыл двери для дебоширов и вышел сам — судя по всему, чтобы разобраться в ситуации.

— Кто-то брызнул в лицо водителю из баллончика. После этого трое из компании набросились на него.

Батайчанка вспоминает, что другие пассажиры пытались заступиться за шофера. В какой-то момент агрессоры скрылись с места происшествия.

— Я вызвала полицию и стала оказывать водителю первую помощь. Другая женщина позвонила в скорую помощь. Мужчина отказался от госпитализации. Сказал, что сам придет на осмотр к врачам.

Официально

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области прокомментировали ситуацию.

— На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В донском следкоме сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

