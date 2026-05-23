Похолодание после жары и возвращение дождей: Синоптик спрогнозировал погоду в Ростовской области на конец мая и начало июня

Текущие выходные еще позволят жителям Дона насладиться летним теплом.

До календарного лета остается чуть больше недели, но погода в Ростовской области готовит жителям настоящие температурные качели. Регион ждет прощание с 30-градусной жарой, резкое похолодание и новые дожди. О том, как долго продлится тепло и вновь придет прохлада, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

После жары начнется похолодание

Текущие выходные, 23 и 24 мая, еще позволят жителям Дона насладиться летним теплом, однако уже в воскресенье погода начнет меняться.

— В субботу и воскресенье температурный фон у нас сохранится в пределах +27…+30 градусов. В субботу столбики термометров местами будут подниматься и выше, — отметил Александр Ильин.

Тем не менее, в воскресенье часть области ощутит приближение холодного фронта. Если на юге и в центре региона еще будет сохраняться жара, то на северо-западе погода начнет меняться.

— В воскресенье по границам с Воронежской областью уже будет ощущаться более холодная воздушная масса с северо-запада. Там температура будет держаться в районе +24…+26 градусов. Однако в большинстве территорий Ростовской области воздух снова прогреется почти до +30. Жара начнет потихоньку отступать лишь в приграничных районах, — объяснил метеоролог.

В эти дни в атмосфере будет много мощных кучевых облаков. Синоптик предупредил, что в субботу и воскресенье местами по области могут пройти осадки, а в воскресенье по западным и северо-западным границам региона вместе с приходом холода могут прогреметь и грозы.

С понедельника начнет становиться прохладнее.

Понедельник принесет свежесть, а среда — ощутимое похолодание.

Уже с началом новой рабочей недели жара начнет отступать.

— В понедельник холодные воздушные массы накроют уже всю Ростовскую область. Температура опустится до +23…+26 градусов, лишь местами на юго-востоке в течение дня еще может сохраниться +27…+29 градусов, — уточнил синоптик.

В Ростове падение температуры будет плавным, но уверенным. По словам Александра Ильина, в понедельник похолодает до +25 градусов. Во вторник и среду столбики термометров покажут около +23 градусов, а уже к четвергу в дневные часы ожидается лишь около +18 градусов.

Пик похолодания в масштабах области придется на среду и четверг.

— В среду воздух повсеместно будет прогреваться всего лишь до +18…+23 градусов. Наибольшее похолодание ожидается в северных районах — от +17 до +20 градусов, а к югу от Ростова ожидается +20…+23 градуса тепла, — рассказал специалист.

В Ростове уже превышена майская норма выпадения осадков.

Прохладная погода может продержаться почти до конца мая, и только в последние дни месяца температура снова начнет подниматься выше +23…+25 градусов. При этом, несмотря на дневное похолодание, ночи пока останутся относительно теплыми.

Тем, кому не хочется прохлады в конце мая, синоптик советует набраться терпения. С наступлением календарного лета теплая погода начнет возвращаться.

— В начале июня нас снова ждет потепление. Можно рассчитывать на температуру от +25 до +30 градусов, — обнадежил Александр Ильин.

Ветер и долгожданные дожди

— В выходные ветер будет дуть с запада, а с начала недели развернется с восточного на западный и юго-западный. Его скорость будет варьироваться от 2–5 метров в секунду с порывами до 5–10 метров. В среду он усилится до 7–12 метров в секунду, а затем снова начнет стихать до 2–5 метров, — говорит Александр Ильин.

Что касается дождей, то, по словам синоптика, их стоит ждать в среду, а пик ненастья выпадет на четверг. При прохождении холодного атмосферного фронта вероятность осадков значительно возрастет, и местами может прогреметь гроза.

Температурных рекордов не будет, но дождей — в избытке

Несмотря на субботний зной, до исторических максимумов температура, скорее всего, не дотянет. Синоптик сравнил прогноз с данными архива за этот век.

В начале июня в Ростове вновь будет жарко.

— 23 мая рекорд был зафиксирован в 2007 году на отметке +33,4 градуса, а 24 мая — +35,1 градуса. Так что, мы даже до рекордов этого века не дотягиваем. Абсолютный же максимум мая был 25 мая того же 2007 года и составил +35,6 градуса, — привел данные Александр Ильин.

В то же время май 2026 года уже перевыполнил план по осадкам. При норме в 58 мм в Ростове выпал 61 мм, что составляет 105% от месячного объема. Учитывая предстоящие дожди в конце месяца, итоговая цифра станет еще выше.

