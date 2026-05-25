Подписка
Общество25 мая 2026 10:15

Телефонная АТС за 70 тысяч в месяц: Жительница Ростовской области купила для мошенников 426 сим-карт

В Ростовской области женщина купила более 400 сим-карт и организовала АТС для мошенников
Дмитрий КУТЕПОВ
Женщина организовала у себя дома мини-АТС.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Телефонные мошенники зачастую связываются с жертвами с помощью «серых» сим-карт. В Ростовской области полиция поставила точку в работе одного из таких подпольных узлов связи. На скамье подсудимых окажется 37-летняя женщина, превратившая свой дом в теневую АТС для преступников.

Виртуальная станция в двух смартфонах

Жительница Каменского района рассказывала, что нашла в интернете подработку. Задачей было покупать сим-карты и регистрировать их на случайных людей. Из дома выходить не нужно было, общалась с нанимателями через чат-бот в мессенджере.

Однако вскоре у нее добавились и другие обязанности. По указанию кураторов дончанка купила два смартфона и установила на них специальные программы. Это позволило создать виртуальную телефонную станцию. Первое устройство давало мошенникам возможность звонить жертвам через популярную соцсеть, а второе открывало удаленный доступ к облачному сервису. Проще говоря, аферисты, сидя где-то далеко, звонили россиянам через аппараты, стоявшие в доме у задержанной.

Уже известно, что мошенникам удалось обмануть как минимум четырех россиян. Скриншот из видео главка донской полиции.

426 сим-карт за полгода и стабильный доход

Следствие выяснило, что схема действовала с ноября 2025 по апрель 2026 года. За это неполное полугодие женщина купила, оформила и «пробила» через специальные терминалы 426 сим-карт разных операторов. Уникальные серийные номера она сразу же отправляла своим кураторам, после чего номера уходили в работу.

За свою деятельность дончанка каждый месяц получала от 50 до 70 тысяч рублей. По сути, это была плата за то, чтобы мошенники могли бесперебойно связываться с новыми жертвами. Преступники представлялись людям сотрудниками разным компаний и организаций, а затем выуживали у них деньги.

Сейчас полицейские устанавливают других пострадавших от этих мошенников.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кто пострадал и чем все закончилось

Точку в этой деятельности поставили оперативники донского главка полиции. В задержании подозреваемой участвовали также росгвардейцы. Силовики провели обыски в доме каменчанки: изъяли смартфоны, банковские карты и сотни сим-карт, которые еще не успели уйти в дело. Проверка техники показала, что конкретно эти аппараты успели засветиться в обмане четырех россиян.

Теперь на задержанную заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.4 УК РФ (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации). Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Полицейские продолжают выяснять, в каких еще преступлениях может быть замешана эта виртуальная АТС, и ищут сообщников.

