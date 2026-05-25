От +7 до жары в +30, ливни и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 25 — 29 мая

Погода в Ростовской области на неделе 25 — 29 мая даст передышку от летней жары. Синоптики обещают каждый день дожди, а местами даже ливни, и грозы. Какой будет температура в регионе в последнюю неделю весны, узнали у синоптиков Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 25 мая, будет облачно с прояснениями, днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Северо-восточный ветер с переходом на северо-западный и западный задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +25 — +27 градусов.

Во вторник, 26 мая, по прогнозу, ожидается облачная с прояснениями погода, вечером пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Западный и северо-западный ветер разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, днем, в том числе при грозе, возможны порывы до 15 — 17. Ночью воздух прогреется до +13 — +15 градусов, а днем — до +22 — +24.

В среду, 27 мая, синоптики снова прогнозируют облачный с прояснениями день, кратковременный дождь и грозу. Северо-западный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а днем, в том числе при грозе, порывы разгонятся до 15 — 17. Ночью столбики термометров покажут +13 — +15 градусов, а днем +22 — +24.

Четверг, 28 мая, продолжит пасмурный марафон: будет в целом облачным с прояснениями, но днем и вечером зарядят дожди. Западный с переходом на юго-западный ветер разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, временами его порывы могут усиливаться до 15.

В пятницу, 29 мая, синоптики прогнозируют дождливый день с утра и до самой ночи. Западный с переходом на юго-западный задует со скоростью 8 — 13 метров в секунду, днем порывы могут усилиться до 15. Температура воздуха ночью составит +12 — +13 градусов, а днем поднимется лишь до +17.

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. А во второй половине дня и вечером в отдельных районах ожидается сильный дождь. Северо-восточный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами, а также при грозе, порывы усилятся до 15 — 18. Днем столбики термометров покажут +19 — +24 градуса, местами — до +30.

Во вторник будет облачно с прояснениями, местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза. Западный и северо-западный ветер задует со скоростью 8 — 13 метров в секунду, днем местами, а также при грозе порывы разгонятся до 15 — 19. Ночью воздух прогреется до +13 — +18 градусов, при прояснениях — лишь до +7, днем же потеплеет до +16 — +21, местами — до +27.

В среду синоптики обещают пасмурный день, местами пройдет кратковременный дождь и грозу, во второй половине дня и вечером в отдельных районах прольется сильный дождь. Северо-западный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами, а также при грозе порывы усилятся до 15 — 19. Ночью температура воздуха составит +11 — +16 градусов, при прояснениях похолодает до +5, днем будет +16 — +21, местами потеплеет до +27.

В четверг будет пасмурно. По северу без осадков, а на юге весь день будет лить дождь, причем утром и днем — сильный. Западный с переходом на юго-западный ветер задует со скоростью 8 — 13 метров в секунду, возможны порывы до 15. Ночью столбики термометров покажут +13 — +17 градусов, а днем до +16 — +19.

В пятницу снова ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днем на севере пройдет дождь, затем небо прояснится, а по югу дождь будет лить весь день. Западный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, в первой половине дня порывы усилятся до 15. Температура воздуха ночью составит +9 — +13 градусов, а днем до +16 — +18.

