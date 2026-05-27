В ночь на среду, 27 мая, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Вражеская ракета была направлена на Таганрог, но была сбита. Но без повреждений на земле и пострадавших не обошлось. Рассказываем подробнее о последствиях ракетной атаки на Таганрог 27 мая 2026.

Последствия ракетной атаки на Таганрог 27 мая 2026: что случилось

Как рассказал рано утром в своем канале в МАХ губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ночью регион подвергся воздушной атаке.

- Утром при отражении воздушной атаки силы ПВО уничтожили ракету в небе над Таганрогом, - объяснил глава региона, что случилось.

Последствия ракетной атаки на Таганрог 27 мая, к сожалению, принесли тяжелые травмы жителям города и повредили имущество местных.

Повреждения после ракетной атаки на Таганрог 27 мая 2026

К сожалению, повреждения после ракетной атаки на Таганрог 27 мая 2026 остались.

- Обломки ракеты упали на улице Циолковского. От них загорелись автомобили, - сообщил губернатор.

Из-за этого несколько человек пострадали.

Как уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова, на месте работают экстренные службы:

- Пожар локализован. Последствия на земле уточняются. В ближайшее время комиссия приступит к обследованию полученных повреждений.

Погибшие при атаке на Таганрог 27 мая 2026

По информации губернатора Юрия Слюсаря, к счастью, погибших при атаке на Таганрог 27 мая 2026 нет. Но два человека пострадали.

Пострадавшие после ракетной атаки на Таганрог 27 мая 2026

После ракетной атаки на Таганрог пострадали две женщины, уточнил губернатор.

- Обе доставлены в больницу. Одна из них находится в тяжелом состоянии, - рассказал глава региона.

Врачи сейчас делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье пострадавшим.

Обстановка в Таганроге после ракетной атаки 27 мая 2026

Обстановка в Таганроге после ракетной атаки 27 мая 2026 нормализуется. По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, режим ракетной опасности снят в приморском городе.

- Перекрытия дорог в городе нет. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

