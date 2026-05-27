Деревья упали на автомобили, пострадали люди: Что происходит в Ростове из-за сильного ветра 27 мая 2026

Штормовой ветер бушует в Ростове и области. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 27 мая, непогода в Ростове и области разыгралась не на шутку. Местные жители называют ураганом сильный ветер, который бушует на улице. Его порывы достигают значений сильного шторма по шкале Бофорта – до 25 метров в секунду.

Горожане сообщают о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и пострадавших, а также об отключениях света. Рассказываем, что происходит в Ростове-на-Дону во время штормового ветра 27 мая 2026.

Пострадавшие от упавших деревьев

Одно из первых ЧП, о которых очевидцы рассказали в городских пабликах в соцсетях, произошло во дворе многоквартирного дома в Северном жилом массиве.

- Ветка сухого дерева на улице Королева рухнула прямо на мальчика. Кажется, у него осталась рана на голове. Ребенка срочно доставили в больницу, - сообщают очевидцы.

Деревья упали в разных районах города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не обошлось без пострадавших и в центре города. На Красноармейской улице огромная ветка упала на припаркованные машины и придавила мужчину.

По словам свидетелей, пострадавший был в сознании, но самостоятельно выбраться не мог. Прибывшие врачи увезли его в медучреждение.

Помятые машины и летающие провода

Горожане делятся кадрами разрушений. На улице Дранко повреждены минимум три автомобиля.

- На Новаторов, 32, тополь упал на авто, а оказавшийся рядом мужчина получил ранение – ему пришлось обработать рану на голове и перебинтовать, - делятся ростовчане.

Еще одна ветка рухнула на "Мазду" на Журавлева. Поступают сообщение о сильном ветре и из Ростовской области. Например, в Сальске, по словам местных жителей, порывы клонят деревья к земле:

- Слива за воротами гнется чуть ли не пополам, по улице летает оторванный интернет-провод, - делится местная жительница.

Перебои с электричеством в Ростове

Параллельно с падением деревьев люди жалуются на перебои с электроэнергией в Ростове и Таганроге.

- Свет моргнул и пропал, – пишут потребители.

- Через мгновение электричество вернулось, - кому-то повезло, а другие ждут восстановления электроэнергии.

Штормовое предупреждение продлили до 28 мая. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Коммунальные службы, по данным местных властей, уже переведены на усиленный режим.

Штормовое предупреждение продлили

По словам главы Ростова Александра Скрябина, непогода продлится до конца этого дня и следующим суткам тоже достанется.

- В донской столице действует штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20-25м/с. Фиксируются случаи падения деревьев и крупных веток, в результате чего уже пострадали несколько человек, а также нанесен ущерб автомобилям. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, - заявил глава города.

Очевидцы сообщают о падении дерева на ребенка в Северном жилом массиве. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, такая погода по прогнозам Ростгидрометцентра сохранится до 28 мая.

- Прошу вас быть внимательными и острожными. Не паркуйте машины под деревьями и конструкциями. Берегите себя и своих близких. В экстренных ситуациях обращайтесь в службу «112».

А еще жителям советуют по возможности оставаться дома. Ураган – не время для прогулок.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Нескольким людям понадобилась помощь медиков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Читайте также

В Ростове из-за штормового ветра пострадали люди и повреждены машины

Штормовое предупреждение продлится в Ростове-на-Дону до 28 мая (подробнее)