Деревья упали на автомобили, пострадали люди: Что происходит в Ростове из-за сильного ветра 27 мая 2026

В среду, 27 мая, непогода в Ростове и области разыгралась не на шутку. Местные жители называют ураганом сильный ветер, который бушует на улице. Его порывы достигают значений сильного шторма по шкале Бофорта – до 25 метров в секунду.
Горожане сообщают о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и пострадавших, а также об отключениях света. Рассказываем, что происходит в Ростове-на-Дону во время штормового ветра 27 мая 2026.
Одно из первых ЧП, о которых очевидцы рассказали в городских пабликах в соцсетях, произошло во дворе многоквартирного дома в Северном жилом массиве.
- Ветка сухого дерева на улице Королева рухнула прямо на мальчика. Кажется, у него осталась рана на голове. Ребенка срочно доставили в больницу, - сообщают очевидцы.
Не обошлось без пострадавших и в центре города. На Красноармейской улице огромная ветка упала на припаркованные машины и придавила мужчину.
По словам свидетелей, пострадавший был в сознании, но самостоятельно выбраться не мог. Прибывшие врачи увезли его в медучреждение.
Горожане делятся кадрами разрушений. На улице Дранко повреждены минимум три автомобиля.
- На Новаторов, 32, тополь упал на авто, а оказавшийся рядом мужчина получил ранение – ему пришлось обработать рану на голове и перебинтовать, - делятся ростовчане.
Еще одна ветка рухнула на "Мазду" на Журавлева. Поступают сообщение о сильном ветре и из Ростовской области. Например, в Сальске, по словам местных жителей, порывы клонят деревья к земле:
- Слива за воротами гнется чуть ли не пополам, по улице летает оторванный интернет-провод, - делится местная жительница.
Параллельно с падением деревьев люди жалуются на перебои с электроэнергией в Ростове и Таганроге.
- Свет моргнул и пропал, – пишут потребители.
- Через мгновение электричество вернулось, - кому-то повезло, а другие ждут восстановления электроэнергии.
Коммунальные службы, по данным местных властей, уже переведены на усиленный режим.
По словам главы Ростова Александра Скрябина, непогода продлится до конца этого дня и следующим суткам тоже достанется.
- В донской столице действует штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20-25м/с. Фиксируются случаи падения деревьев и крупных веток, в результате чего уже пострадали несколько человек, а также нанесен ущерб автомобилям. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, - заявил глава города.
Напомним, такая погода по прогнозам Ростгидрометцентра сохранится до 28 мая.
- Прошу вас быть внимательными и острожными. Не паркуйте машины под деревьями и конструкциями. Берегите себя и своих близких. В экстренных ситуациях обращайтесь в службу «112».
А еще жителям советуют по возможности оставаться дома. Ураган – не время для прогулок.
