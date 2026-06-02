В Ростове устроили праздник для воспитанников центра помощи детям

Александр Ищенко поздравил с Днем защиты детей воспитанников Ростовского центра помощи детям № 10. Фото: Пресс-служба ЗС РО.

В День защиты детей в Ростовском центре помощи детям № 10 развернулся настоящий праздник с концертом и подарками.

В гости к воспитанникам приехали Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, депутат Донского парламента Адам Батажев и советник Губернатора Ростовской области, советник генерального директора Ростовского вертолетного производственного комплекса АО «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря Сергей Медведев . Гости были не с пустыми руками. Они привезли для детворы подарки, о которых ребята и просили.

Домашний уют и большая история

Сегодня в этом социальном учреждении живут 14 ребят разных возрастов и с совершенно разными увлечениями. У каждого из них за плечами остался сложный и порой трагичный жизненный опыт, поэтому к ним нужен особый подход. Сейчас в центре созданы две семейно-воспитательные группы, в которых подопечных стараются окружить искренним теплом и домашним уютом.

Само учреждение имеет богатую историю, ведь его открыли вскоре после Великой Отечественной войны. За почти восемьдесят лет работы через эти стены прошли тысячи юных ростовчан, оставшихся без попечения родителей.

- Дети, которые живут, учатся и растут в детских домах, нуждаются в первостепенной заботе и защите. 1 июня, мы пришли в гости к ребятам в Ростовский центр помощи детям № 10. Ему почти восемьдесят лет. Он был создан вскоре после завершения Великой Отечественной войны, и через его стены прошли сотни, а может быть, тысячи детей. Нам важно, чтобы каждый ребенок находился в добрых, комфортных домашних условиях, — поделился Александр Ищенко.

Для депутатов визиты в такие центры помощи уже давно стали доброй традицией.Фото: пресс-служба ЗС РО.

Помощь на пороге взрослой жизни

Спикер Донского парламента также добавил, что масштабный партийный проект «Единой России» по поддержке региональных детских домов продолжается.

Для депутатов фракции визиты в такие центры помощи уже давно стали доброй традицией. Во время поездок парламентарии лично проверяют условия проживания и учебы детей, выясняют текущие нужды учреждений и оказывают адресную помощь.

Особое внимание они уделяют старшим воспитанникам, которым совсем скоро предстоит покинуть стены учреждения и сделать первые шаги во взрослую, самостоятельную жизнь.

На каникулах - в кабину пилота

Это лето обещает стать для ребят по-настоящему ярким и запоминающимся, так как для них подготовили познавательную и развлекательную программу.

Советник губернатора Сергей Медведев поблагодарил весь коллектив центра за ежедневный круглосуточный труд и рассказал о запланированных каникулярных активностях.

По его словам, для детей организуют масштабные экскурсии на завод «Роствертол», где они смогут изнутри увидеть процесс сборки легендарных отечественных вертолетов, лично посидеть в кабинах пилотов и пообщаться с заслуженными ветеранами авиастроения. Кроме того, ребят ждут поездки в кинотеатры и зоопарк.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также

Плиты, компьютеры и путевки в лагерь: Спикер Донского Заксобрания провел прием граждан по вопросам поддержки детства