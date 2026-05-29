Пожар на складах на Аксайском проспекте под Ростовом 29 мая 2026 вспыхнуло на территории аксайского предприятия по производству рубероида. Огонь быстро охватил сотни квадратных метров - сейчас спасатели продолжают тушить возгорание. Рассказываем, что известно о происшествии на данный момент.
Очевидцы в городских пабликах начали делиться кадрами еще в начале третьего часа дня. Жители верхних этажей высоток в районе торгового центра «Мега» записали на видео клубы дыма, поднимавшиеся высоко в небо.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области, сигнал о крупном пожаре на складе на Аксайском проспекте поступил в 13:26.
- Загорелся склад предприятия по производству рубероида, - прокомментировали в экстренном ведомстве.
Первые подразделения МЧС прибыли незамедлительно. К тому моменту пламя уже охватило два помещения.
- В 15:15 минут пожар был локализован. Угрозы распространения на соседние строения нет, - сообщил руководитель тушения пожара Александр Жуков.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
- Все работники предприятия были своевременно эвакуированы, - заверили спасатели.
Судя по всему, последствия пожара для предприятия серьезные. Пламя успело охватить территорию складов площадью 700 квадратных метров.
Большая часть хранившейся там продукции – рубероид – сгорела. Точную сумму ущерба еще предстоит установить специалистам, причина также выясняется. Окончательные выводы сделают после полной ликвидации возгорания и разбора завалов.
Видео: ГУ МЧС по Ростовской области
