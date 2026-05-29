Пожар ликвидируют 54 специалиста.

Пожар на складах на Аксайском проспекте под Ростовом 29 мая 2026 вспыхнуло на территории аксайского предприятия по производству рубероида. Огонь быстро охватил сотни квадратных метров - сейчас спасатели продолжают тушить возгорание. Рассказываем, что известно о происшествии на данный момент.

Очевидцы в городских пабликах начали делиться кадрами еще в начале третьего часа дня. Жители верхних этажей высоток в районе торгового центра «Мега» записали на видео клубы дыма, поднимавшиеся высоко в небо.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области, сигнал о крупном пожаре на складе на Аксайском проспекте поступил в 13:26.

В нескольких районах Ростова и Аксая жители увидели столб высокого дыма.

- Загорелся склад предприятия по производству рубероида, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Первые подразделения МЧС прибыли незамедлительно. К тому моменту пламя уже охватило два помещения.

- В 15:15 минут пожар был локализован. Угрозы распространения на соседние строения нет, - сообщил руководитель тушения пожара Александр Жуков.

Горят складские помещения предприятия по производству рубероида.

Погибшие и пострадавшие при пожаре на складе на Аксайском проспекте под Ростовом

По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

- Все работники предприятия были своевременно эвакуированы, - заверили спасатели.

В 15:15 спасателям удалось локализовать пожар.

Последствия пожара на складе под Ростовом 29 мая 2026

Судя по всему, последствия пожара для предприятия серьезные. Пламя успело охватить территорию складов площадью 700 квадратных метров.

Большая часть хранившейся там продукции – рубероид – сгорела. Точную сумму ущерба еще предстоит установить специалистам, причина также выясняется. Окончательные выводы сделают после полной ликвидации возгорания и разбора завалов.

Пожар на складах 29 мая

