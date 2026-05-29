Она умерла, а он продолжал снимать ее пенсию: Ростовчанин получил за покойную маму 2,5 миллиона рублей

Мужчина регулярно снимал деньги с карты

В Ростове задержали 57-лкетнего мужчину, который стал получать пенсию матери после ее смерти. Обман вскрылся только спустя почти пять лет, рассказали в региональном управлении МВД.

Снял с карты 2,5 миллиона

По данным полиции, женщина скончалась еще в марте 2019 года. Незадолго до этого он переехала в Ростов из другого города. Взрослый сын получил справку о смерти матери, но не стал обращаться в загс за соответствующим свидетельством.

- Воспользовавшись ситуацией, он с 2019 по 2026 год продолжал получать пенсионные выплаты, которые перечислялись на карту умершей женщины, — озвучили версию правоохранителей в МВД.

Женщина скончалась, а ее сын стал получать ее пенсию

Полицейские также установили, что ростовчанин регулярно снимал пенсию матери и тратил на свои нужды. Всего он таким образом «заработал» 2,5 миллиона рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Подозреваемого отправили в СИЗО.

Назвал кодовое слово «пингвин»

Напомним, ранее в полицию обратилась 19-летняя девушка из Волгодонска, которая отдала мошенникам 6,6 миллиона рублей.

Все началось с того, что дончанке позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена адресная помощь, и попросил продиктовать ему номер СНИЛС. Когда девушка это сделала, собеседник положил трубку.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Почти сразу после этого звонка жительнице Волгодонска поступил еще один — на этот раз от якобы сотрудника силового ведомства. Он утверждал, что от ее имени переводятся деньги в недружественное государство: если она хочет избежать уголовной ответственности, нужно следовать инструкциями. Затем псевдосиловик перевел девушку уже на «коллегу из финансовой организации», которая и дала указания: обналичить деньги, передать определенному человеку. Она убеждала, что таким способом она задекларирует средства, чтобы их не арестовали.

Девушка сняла деньги в банке, объяснив специалисту, что хочет купить машину. После этого по указке звонивших отправилась в Москву и отдала всю сумму незнакомцу, который назвал кодовое слово «пингвин». Только спустя время они поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

