«Пахать замучили»: На Дону 19-летняя дочь убила фермера-отца и сожгла улики, а в соседней станице сын расправился с родителями

Трагедии произошли в двух станицах Ростовской области.

Два жутких семейных убийства потрясли Ростовскую область в июне 2010 года. Дети — 19-летняя девушка и взрослый сын-тунеядец — расправились с родителями, потому что те «заставляли работать» и «мешали жить». Даже опытные следователи были удивлены циничности, с которой молодые люди признавались в содеянном.

«Я устала»

Первая история произошла в одном из хуторов Ростовской области. Жертвой стал зажиточный фермер, отец четверых детей, владелец комбайна, тракторов, стада овец и коров, а еще чабанской точки в соседнем поселении. К нему за советом ехали со всей округи. А утром 11 июня родные и соседи кинулись на поиски — 50-летний глава семейства исчез.

Последний раз его видели вечером 10 июня. Он остался ночевать дома со старшей 19-летней дочерью Ниной, пока остальные члены семьи были в гостях. Утром мужчина как в воду канул.

Отец семейства был зажиточным по местным меркам человеком.

В милицию позвонила сестра пропавшего. Она переживала: у брата астма, ему могло стать плохо где-нибудь в поле.

На ноги подняли не только оперативников, но и всех жителей хутора. Люди прочесывали поля и лесополосы. Подняли даже легкомоторный самолет. Бесполезно.

А Наталья (имена изменены – прим. ред.) с самого начала вела себя странно — нервничала, путалась в показаниях. Ее задержали.

И тут девушка призналась. Когда отец заснул, она взяла молоток. Несколько движений, и мужчина скончался на месте. Вместе с сообщником вывезла тело на тракторе на чабанскую точку, закидала старыми автомобильными шинами и сожгла.

Мотив? Девушка повторяла одно и то же:

— Я не хотела работать, а он нас всех заставлял пахать. Устала. Хотелось гулять и развлекаться.

На допросе девушка признавалась, что не хотела "пахать" по указке отца.

«Сколько можно сидеть на нашей шее?»

А в начале июня в другой станице произошел не менее пугающий эпизод. Там царила, казалось бы, благополучная семья: 52-летний отец, 49-летняя мать, трое сыновей. Двое старших уже устроили свою жизнь, переехали в Ростов. А средний…

По словам соседей, он был настоящим лентяем. Нигде не трудился, жил за родительский счет, а те его постоянно «пилили»:

— Сколько можно сидеть на нашей шее? Ты уже взрослый!

Но парня такая жизнь вполне устраивала. Единственное, что его бесило, — регулярные скандалы.

3 июня, в обед, произошел очередной конфликт. Молодой человек зашел в дом, достал из сейфа зарегистрированное на него охотничье ружье и вышел во двор. Отец сидел в кресле и читал газету. Сын выстрелил.

Сотрудники милиции зашли во двор и увидели молодого мужчину, накрывшего тела родителей брезентом.

Мать услышала звук, который ни с чем невозможно перепутать, выскочила из дома и побежала к калитке — хотела вырваться на улицу. Но сын пошел за ней. Пули настигли женщину у самого выхода.

Этого показалось мало. Молодой человек пошел на кухню за ножом и вернулся к родителям. А потом… сел рядом, накрыл тела брезентом и спокойно дождался приезда милиции.

Первыми забили тревогу соседи, услышавшие выстрелы. Приехал участковый, открыл калитку и остолбенел: во дворе сидел сын хозяев, рядом под брезентом лежали два тела, а в траве валялись ружье и кухонный нож.

— Это мои родители, — без тени эмоций сообщил задержанный.

Внятно объяснить причину расправы он так и не смог. Соседи все рассказали за него:

— Пилят, работы заставляют, жить мешают, — объяснили настрой сына соседи.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела. Горе-сыну грозило пожизненное, Наталье – немногим меньше.

