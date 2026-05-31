Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на воскресенье, 31 мая, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях, к сожалению, не обошлось без последствий на земле в Матвеево-Курганском районе.
Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026.
Губернатор Ростовской области сообщил о последствиях ночной атака БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026.
- Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельхозтоваропроизводителей, – сообщил он.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В результате инцидента для обеспечения безопасности жителей близлежащих частных домов эвакуировали. Сейчас людям ничего не угрожает.
Для тушения пожара прибыл пожарный поезд.
В поселке Матвеево-Курган повреждения получила аптека, два магазина и автомобиль. Были Повреждены крыша, остекление и газовая труба.
– Поступление газа перекрыто. Пострадавших нет.
Позже стал известен масштаб воздушной атаки.
- Силы ПВО сбили больше 50 беспилотников. Удары пришлись по девяти районам: Красносулинскому, Чертковскому, Миллеровскому, Тарасовскому, Боковскому, Верхнедонскому, Мартыновскому, Матвеево-Курганскому и Шолоховскому, - добавил Юрий Слюсарь.
Сейчас в Матвеево-Курганском районе продолжают тушить пожар.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
К счастью, погибших и пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026 нет.
Однако, в целях безопасности в Матвеево-Курганском районе пришлось эвакуировать жителей частных домов, находившихся недалеко от возгорания топливного хранилища частного предприятия.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загорелся танкер в порту, повреждены дома, пострадали два человека: Последствия атаки БПЛА на Ростовскую область 30 мая 2026