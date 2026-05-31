В ночь на воскресенье, 31 мая, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях, к сожалению, не обошлось без последствий на земле в Матвеево-Курганском районе.

- Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельхозтоваропроизводителей, – сообщил он.

В результате инцидента для обеспечения безопасности жителей близлежащих частных домов эвакуировали. Сейчас людям ничего не угрожает.

Для тушения пожара прибыл пожарный поезд.

В поселке Матвеево-Курган повреждения получила аптека, два магазина и автомобиль. Были Повреждены крыша, остекление и газовая труба.

– Поступление газа перекрыто. Пострадавших нет.

Позже стал известен масштаб воздушной атаки.

- Силы ПВО сбили больше 50 беспилотников. Удары пришлись по девяти районам: Красносулинскому, Чертковскому, Миллеровскому, Тарасовскому, Боковскому, Верхнедонскому, Мартыновскому, Матвеево-Курганскому и Шолоховскому, - добавил Юрий Слюсарь.

Сейчас в Матвеево-Курганском районе продолжают тушить пожар.

К счастью, погибших и пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026 нет.

