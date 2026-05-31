Общество31 мая 2026 4:37

Загорелось хранилище с топливом, повреждены аптека, магазины и газовая труба: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026

Пожар, эвакуация и отключение газа: губернатор уточнил последствия атаки БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026
Екатерина ПОПОВА
Губернатор уточнил последствия атаки БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026.

Губернатор уточнил последствия атаки БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье, 31 мая, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях, к сожалению, не обошлось без последствий на земле в Матвеево-Курганском районе.

Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026.

Последствия атаки БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026

Губернатор Ростовской области сообщил о последствиях ночной атака БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026.

- Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельхозтоваропроизводителей, – сообщил он.

В Матвеево-Курганском районе произошло возгорание топливного хранилища.

В Матвеево-Курганском районе произошло возгорание топливного хранилища.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В результате инцидента для обеспечения безопасности жителей близлежащих частных домов эвакуировали. Сейчас людям ничего не угрожает.

Для тушения пожара прибыл пожарный поезд.

В поселке Матвеево-Курган повреждения получила аптека, два магазина и автомобиль. Были Повреждены крыша, остекление и газовая труба.

– Поступление газа перекрыто. Пострадавших нет.

Позже стал известен масштаб воздушной атаки.

- Силы ПВО сбили больше 50 беспилотников. Удары пришлись по девяти районам: Красносулинскому, Чертковскому, Миллеровскому, Тарасовскому, Боковскому, Верхнедонскому, Мартыновскому, Матвеево-Курганскому и Шолоховскому, - добавил Юрий Слюсарь.

Сейчас в Матвеево-Курганском районе продолжают тушить пожар.

За ночь над Россией дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских БПЛА самолетного типа.

За ночь над Россией дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских БПЛА самолетного типа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погибшие и пострадавшие при ночной атаке БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026

К счастью, погибших и пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026 нет.

Однако, в целях безопасности в Матвеево-Курганском районе пришлось эвакуировать жителей частных домов, находившихся недалеко от возгорания топливного хранилища частного предприятия.

