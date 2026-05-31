Семейная выплата, подорожание сим-карт и новая подножка мошенникам: Что изменится в Ростовской области с 1 июня 2026

С 1 числа в Ростовской области, как и по всей России, стартует целый ряд законодательных новшеств. Они затронут кошельки пенсионеров, семейные бюджеты, рыболовные снасти и даже порядок получения сим-карт. «КП – Ростов-на-Дону» собрала главные перемены, которые ждут жителей региона.

Семейная выплата и индексация пенсий

С 1 июня начинается прием заявлений на новую меру соцподдержки — ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, напоминают в региональном отделении СФР. Деньги смогут получить мамы, папы, опекуны или попечители, если среднедушевой доход в семье не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума (в Ростовской области — 25 003,5 рубля). Выплата по сути возвращает часть уплаченного в прошлом году НДФЛ. Претендовать на нее не смогут самозанятые, предприниматели на спецрежимах, а также матери, которые весь прошлый год находились в декрете. Заявление принимают до 1 октября через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда.

Кроме того, с 1 июня увеличивается размер фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, которые в прошлом месяце отметили 80-летие или получили инвалидность первой группы. Также пересчитают пенсии летчиков и шахтеров — в сторону повышения. Точный размер прибавки зависит от индивидуальных коэффициентов и стажа.

Телефоны и мошенники

Получить новый телефонный номер теперь станет дороже. Госпошлина за выделение одного номера (мобильного или городского) вырастет до 100 рублей. Придется платить за каждую новую сим-карту, даже если вы оформляете ее для ребенка или второго рабочего телефона.

Зато бороться с аферистами станет легче. С 1 июня банкам, операторам связи, госорганам и маркетплейсам запретят связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Кроме того, коды подтверждения из СМС теперь будут приходить только после завершения звонка. Это разрушает классическую схему мошенников, когда жертву держат на линии и одновременно вынуждают продиктовать код.

Еще одно важное изменение: снять самозапрет на кредиты через «Госуслуги» теперь можно только с помощью усиленной электронной подписи. Взломать аккаунт и в один клик открыть дорогу кредитам у злоумышленников не получится.

Рыбалка

С 1 июня в Ростовской области отменяется весенний нерестовый запрет, напоминают в АЗНИиРХ. Рыбачить снова можно на Дону, Маныче, Мертвом Донце, Цимлянском водохранилище и многих других водоемах. Однако любителям раков придется подождать до 15 июня — ограничение на их вылов продолжает действовать.

Налоги для предпринимателей

Предпринимателей ждет изменение в уплате НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС автотранспортом. Теперь налог нужно перечислять заранее, до пересечения границы. Если платежа не будет, груз могут не пропустить. Это новшество неизбежно скажется на конечной стоимости товаров.

Геномная регистрация военнослужащих

С 7 июня вводится обязательная геномная регистрация для контрактников, добровольцев, сотрудников Росгвардии и гражданского персонала ВС РФ. Процедуру проведут в период мобилизации, военного или чрезвычайного положения. Данные будут храниться до достижения человеком 100 лет, а в случае гибели — до подтверждения личности. Мера направлена на идентификацию военнослужащих в сложных условиях.

