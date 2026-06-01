От +4 до +28, дожди, грозы и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 1 — 5 июня

Погода в Ростовской области на неделе 1 — 5 июня сначала не порадует любителей тепла из-за невысокой температуры, дождей и гроз. Но понемногу летняя жара возьмет реванш, и к завершению рабочей пятидневки столбики термометров за малым не доползут до +30 градусов. Подробный прогноз по дням на первую неделю лета узнали у синоптиков Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 1 июня, будет облачно с прояснениями, возможны кратковременный дождь и гроза. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15. Днем воздух прогреется до +18 — +20 градусов.

Во вторник, 2 июня, ожидается облачная с прояснениями погода: ночью возможны кратковременный дождь и гроза, день пройдет без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 14. Температура воздуха ночью составит +10 — +12 градусов, а днем +22 — +24.

В среду, 3 июня, будет пасмурно, но серьезных осадков не прогнозируется. Ветер северо-западного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +12 — +14 градусов, днем поднимутся до +24 — +26.

В четверг, 4 июня, в первой половине дня будет облачно, а к вечеру небо прояснится. Восточный с переходом на юго-восточный и северо-восточный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13. Температура воздуха ночью составит +18 — +19 градусов, днем может достигать +24.

В пятницу, 5 июня, утром и вечером будет ясная погода, а днем пройдет дождь. Ветер переменных направлений разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13. Ночью воздух прогреется до +17 — +19 градусов, а днем — до +27.

В Ростовской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Местами может пройти кратковременный дождь, в отдельных районах — ливни с грозой, градом и сильным ветром. Кстати, ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду, утром в отдельных районах — до 20 — 25. Температура воздуха днем составит +13 — +18 градусов, местами —+21.

Во вторник погода изменится незначительно: будет пасмурно, пройдут дожди. Северо-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 — 18. Температура воздуха ночью снизится до +8 — +13 градусов, при прояснениях — до +4, днем потеплеет до +20 — +25.

В среду местами возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, во время грозы порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +11 — +16 градусов, при прояснениях упадут до +8, а днем поднимутся до +23 — +28.

В четверг на севере области будет пасмурно, но без осадков, по югу — облачно с прояснениями, а ближе к ночи пойдет дождь. Восточный с переходом на северо-западный и западный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13. Температура воздуха ночью составит +12 — +17 градусов, а днем до +24 — +25.

В пятницу снова будет облачно с прояснениями, днем и вечером возможен кратковременный дождь. Западный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 13. Ночью столбики термометров опустятся до +15 — +18 градусов, а днем поднимутся до +23 — +27.

