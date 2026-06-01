Недетские технологии: В Ростове школьники представили искусственный интеллект и космические разработки

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко и замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев оценили разработки юных техников на новой выставке в Ростове.

В Ростове-на-Дону в День защиты детей впервые открылась областная выставка детского научно-технического творчества «ТехноЛидер». Площадка собрала лучшие инженерные, исследовательские и проектные решения школьников со всего региона. Главная задача масштабного события — увлечь подрастающее поколение высокими технологиями и укрепить профильное обучение в центрах дополнительного образования Ростовской области. На выставочных стендах представлены уникальные разработки в области робототехники, авиационных и космических систем, беспилотных технологий, а также макеты транспортных средств и проекты в сфере искусственного интеллекта. Многие из этих экспонатов уже заслужили признание на престижных федеральных площадках, включая Всероссийский конкурс «Юные техники XXI века» и Международный конкурс «Большие вызовы». Символично, что в праздник первыми гостями выставки стали воспитанники летних оздоровительных лагерей, для которых организовали практические мастер-классы по программированию, алгоритмизации и шахматам.

«Вы отдаете ребятам душу»

Во время торжественного открытия ребят приветствовали заместитель Председателя Государственной Думы РФ Виктория Абрамченко и заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Виктория Абрамченко тепло поблагодарила тех, кто помогает зажигать новые звезды на научном небосклоне.

— Задача всех нас, взрослых, — сделать мир безопасным и создать условия, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свои таланты, — обратилась она к присутствующим. — Уважаемые наставники, вы отдаете ребятам свою душу и знания, а дети благодарят вас новыми открытиями. В этот день хочется сказать слова благодарности не только педагогам, но и родителям, без поддержки которых успех юных исследователей был бы невозможен. Я желаю вам в будущей взрослой жизни больших побед и свершений. Это станет реальностью благодаря вашему таланту, трудолюбию и смелости. С праздником!

Также она вручила ребятам медали и дипломы за особые достижения в сфере научно-технического творчества.

Особую атмосферу Дня защиты детей подчеркнул в своем выступлении заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

«Готовы защищать других»

Особую атмосферу Дня защиты детей подчеркнул в своем выступлении заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

— Это очень трогательный праздник, и мне выпала почетная миссия наградить ребят, чьи горячие сердца бьются настолько сильнее, что они, будучи совсем юными, уже готовы защищать других, — отметил Андрей Фатеев. — Глядя на них, невольно задумываешься: это мы защищаем детей или они защищают нас? Раньше я с некоторым скепсисом относился к созданию «Кванториумов» и «Точек роста» в школах региона, сомневаясь в их эффективности. Но сегодня, увидев здесь мощные, глубокие разработки, которые кажутся совсем недетскими, я абсолютно спокоен за наше настоящее и будущее.

Заместитель губернатора выразил отдельную благодарность администрации Ростова-на-Дону за предоставление знаковой площадки. Ранее это пространство, оборудованное при поддержке Министерства просвещения России, уже становилось отправной точкой для важных молодежных инициатив — именно здесь несколько лет назад зарождалось региональное отделение «Движения первых», которое в минувшую субботу провело на Дону свой масштабный фестиваль. В финале церемонии Андрей Фатеев отметил наградами школьников, совершивших по-настоящему благородные и мужественные поступки, доказав, что своими делами в этот праздничный день они заявили о себе как о взрослых и состоявшихся людях.

Экспозиция будет работать до 10 июня 2026 года.

